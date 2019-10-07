Бердск окутан дымом. Две недели реально дышать нечем

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Артем:

Здравствуйте! Микрорайон (Рогачёва,Павлова,Красная Сибирь,Лунная и т.д.) две недели по вечерам окутан едким дымом или со свалки или с котельной, не понятно. Большая просьба осветить этот факт, т.к. дышать реально нечем.