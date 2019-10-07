В рубрику «Сообщи свои новости» написал Артем:
Здравствуйте! Микрорайон (Рогачёва,Павлова,Красная Сибирь,Лунная и т.д.) две недели по вечерам окутан едким дымом или со свалки или с котельной, не понятно. Большая просьба осветить этот факт, т.к. дышать реально нечем.
Бердск окутан дымом. Две недели реально дышать нечем
Большая просьба осветить этот факт, т.к. дышать реально нечем.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Артем:
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Бердск окутан дымом. Две недели реально дышать нечем 6
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