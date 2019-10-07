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Бердск окутан дымом. Две недели реально дышать нечем

21:05 07.10.2019
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Большая просьба осветить этот факт, т.к. дышать реально нечем.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Артем:
Здравствуйте! Микрорайон (Рогачёва,Павлова,Красная Сибирь,Лунная и т.д.) две недели по вечерам окутан едким дымом или со свалки или с котельной, не понятно. Большая просьба осветить этот факт, т.к. дышать реально нечем.

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От редакции

Вы ощущает дым?

Аноним, 07 октября 2019 21:07
Любители частного сектора на зиму на участках наводят порядочек
Горожанин, 07 октября 2019 21:46
Это не свалка. Наблюдаю из окна над частным сектором дымовушку, поднимающуюся аккуратными столбиками.
Аноним, 07 октября 2019 22:27
НВР: Дым плотной пеленой окутал и центр города. В чем причина? Дышать действительно нечем уже несколько дней. Почему нет официального комментария МЧС?
Аноним, 07 октября 2019 22:34
Пожарникам надо разрешить штрафовать таких дымокуров,они что не понимают что людям дышать нечем,вот сейчас 23-30 и невозможно открыть окно проветрив квартиру на ночь.Если пожарным дали такие полномочия ,то люди бы им звонили откуда идёт дым.У нас на Космическом очень хорошо видно где жгут.
Аноним, 07 октября 2019 23:13
НВР:
Да каждый вечер нет свежего воздуха, что происходит...
Аноним, 07 октября 2019 23:17
Кто сжигает свой мусор..уже надо хороший штраф " собирать" сколько уже и писать и говорить можно ,люди не понимают и все

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