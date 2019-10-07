Октябрь подарил нам чудесные теплые дни и красивейшие закаты… Сегодня снимала закат — на фото увидела будто радугу. Но это не радуга, конечно… Вы видели подобное? Что это такое? Почему такая дуга?
Красивейшие закаты…
Что это может быть?
Спасибо за ваш голос
Аноним, 07 октября 2019 19:55
Это венчик
Красивейшие закаты... 1
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