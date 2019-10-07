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Красивейшие закаты…

19:27 07.10.2019
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Что это может быть?

Красивейшие закаты...

Октябрь подарил нам чудесные теплые дни и красивейшие закаты… Сегодня снимала закат — на фото увидела будто радугу. Но это не радуга, конечно… Вы видели подобное? Что это такое? Почему такая дуга?

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Аноним, 07 октября 2019 19:55
Это венчик

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