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Обездвиженную 87-летнюю старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске

17:15 07.10.2019 Фото: Галина Панчева
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Пенсионерка находилась в сознании, но не могла самостоятельно встать и добраться до двери или телефона.

Обездвиженную 87 летнюю старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске
Спасатели готовы прийти на помощь бердчанам в любое время суток

С просьбой деблокировать входную дверь в квартиру 87-летней старушки обратились ее родные 5 октября в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

Бабушка живет одна. Родственники долгое время звонили ей на телефон и стучали в дверь, но им никто не отвечал. Самостоятельно попасть в квартиру они не могли. Поэтому обратились в ПСО за помощью — мало ли что могло случиться с престарелой.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Бабушку нашли лежащей на полу. Она была в сознании. Упала и не смогла подняться. Спасатели передали бердчанку сотрудникам скорой помощи, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

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