Обездвиженную 87-летнюю старушку нашли на полу в квартире спасатели в Бердске

Пенсионерка находилась в сознании, но не могла самостоятельно встать и добраться до двери или телефона.

Спасатели готовы прийти на помощь бердчанам в любое время суток

С просьбой деблокировать входную дверь в квартиру 87-летней старушки обратились ее родные 5 октября в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

Бабушка живет одна. Родственники долгое время звонили ей на телефон и стучали в дверь, но им никто не отвечал. Самостоятельно попасть в квартиру они не могли. Поэтому обратились в ПСО за помощью — мало ли что могло случиться с престарелой.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Бабушку нашли лежащей на полу. Она была в сознании. Упала и не смогла подняться. Спасатели передали бердчанку сотрудникам скорой помощи, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.