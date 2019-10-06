В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Пьяные ребята до трех ночи орали, посылая жителей, слушали музыку, наблевали в кусты, матерились. В полицию так и не дозвонилась. Эти и другие ужасы — алкогольный притон на Островского, 170 — кальянная. Скажите, вот на жителей совсем без разницы администрации? В центре очень тихого спального района, в 30 метрах от садика открыта ночами блевальня. А из администрации отписки — мол были днем — все тихо, факты не подтверждены.
В 30 метрах от садика открыта ночами блевальня!
А из администрации отписки — мол были днем — все тихо, факты не подтверждены.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
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Аноним, 06 октября 2019 22:12
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