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В 30 метрах от садика открыта ночами блевальня!

20:39 06.10.2019
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А из администрации отписки — мол были днем — все тихо, факты не подтверждены. 

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Пьяные ребята до трех ночи орали, посылая жителей, слушали музыку, наблевали в кусты, матерились. В полицию так и не дозвонилась. Эти и другие ужасы — алкогольный притон на Островского, 170 — кальянная. Скажите, вот на жителей совсем без разницы администрации? В центре очень тихого спального района, в 30 метрах от садика открыта ночами блевальня. А из администрации отписки — мол были днем — все тихо, факты не подтверждены.

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От редакции

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Аноним, 06 октября 2019 22:12
А что по-вашему у нас питейных заведений совсем быть не должно, а как расслабляться?

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