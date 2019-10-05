О создании госкорпорации в здравоохранении задумался Путин

Он сравнил медицину и «Росатом». «А само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями», — сказал Путин.

Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин порассуждал о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.



Путин в пятницу пообщался с победителями конкурсов управленцев «Лидеры России» и платформы «Россия — страна возможностей». Один из участников мероприятия — победитель конкурса «Лидеры России», замглавного врача клиники Владимир Остроменский рассказал, что сейчас появилась возможность выявить профессионалов, чтобы они затем стали руководителями больниц, главврачами, поскольку, по его словам, на ошибку не имеют права ни врачи, ни управленцы в сфере здравоохранения.

Президент поинтересовался у него, может ли здравоохранение работать как корпорация. «Как корпорация? Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность», — отметил Остроменский.



Путин привел в пример работу первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, возглавлявшего «Росатом». «Я не фигурально выражаюсь, а предметно. Сергей Владиленович когда-то создал корпорацию — корпорацию «Росатом». Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями», — сказал Путин.

Затем президент еще раз переспросил Остроменского, возможно ли это. Тот ответил, что для этого необходимо переформатировать систему подготовки специалистов, руководителей.

Затем Путин озвучил ремарку вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок в правительстве: «вот Татьяна Алексеевна говорит, что тогда надо уходить из системы обязательного страхования».

«Совсем необязательно, система страхования может работать и обеспечивать бесплатность здравоохранения. А сама система может работать, да», — сказал Путин.

Источник: РИА Новости