05.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

О создании госкорпорации в здравоохранении задумался Путин

13:04 05.10.2019 Фото: Кремлин.ру
2 0

Он сравнил медицину и «Росатом». «А само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями», — сказал Путин.

О создании госкорпорации в здравоохранении задумался Путин
Путина заинтересовало создание медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин порассуждал о том, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.

Путин в пятницу пообщался с победителями конкурсов управленцев «Лидеры России» и платформы «Россия — страна возможностей». Один из участников мероприятия — победитель конкурса «Лидеры России», замглавного врача клиники Владимир Остроменский рассказал, что сейчас появилась возможность выявить профессионалов, чтобы они затем стали руководителями больниц, главврачами, поскольку, по его словам, на ошибку не имеют права ни врачи, ни управленцы в сфере здравоохранения.

Президент поинтересовался у него, может ли здравоохранение работать как корпорация. «Как корпорация? Может. Единственное, самым большим капиталом этой корпорации должна быть человекоориентированность, человекоцентричность», — отметил Остроменский.

Путин привел в пример работу первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, возглавлявшего «Росатом». «Я не фигурально выражаюсь, а предметно. Сергей Владиленович когда-то создал корпорацию — корпорацию «Росатом». Вот она функционирует достаточно эффективно, весьма эффективно. В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и так далее, а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями», — сказал Путин.

Затем президент еще раз переспросил Остроменского, возможно ли это. Тот ответил, что для этого необходимо переформатировать систему подготовки специалистов, руководителей.

Затем Путин озвучил ремарку вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок в правительстве: «вот Татьяна Алексеевна говорит, что тогда надо уходить из системы обязательного страхования».
«Совсем необязательно, система страхования может работать и обеспечивать бесплатность здравоохранения. А сама система может работать, да», — сказал Путин.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Создадут?

Новый мэр, 05 октября 2019 13:27
Ну всё,полный медицине.Наверное Мутко поставит руководить.
Аноним, 05 октября 2019 15:16
ну,Росстат потом подрисует что надо,к очередным выборам - после такой "медицины" людей в стране станет еще меньше, но жить они будут якобы дольше, значит, возраст дожития поднимут до 80 ...
и- да,какой нибудь друг Путина срубит очередное бабло на очередном "нацпроекте" ..

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: утерян розовый рюкзак около Лунной,20
15:03 05-10-2019
Фото: утерян розовый рюкзак около Лунной,20
Девиантный подросток: трудных детей начнут "вычислять" еще в детском саду
13:38 05-10-2019
Девиантный подросток: трудных детей начнут
Голову ломают над задачкой для 1 класса «на пространственное мышление» 1
13:29 05-10-2019
Голову ломают над задачкой для 1 класса «на пространственное мышление»
Продажи новых автомобилей падают в России
13:23 05-10-2019
Продажи новых автомобилей падают в России
Проверь, ешь ли ты продукты, замедляющие на 10 лет старение?
13:11 05-10-2019
Проверь, ешь ли ты продукты, замедляющие на 10 лет старение?
О создании госкорпорации в здравоохранении задумался Путин 2
13:04 05-10-2019
О создании госкорпорации в здравоохранении задумался Путин
Я тебя слышу. Я уважаю твою точку зрения, даже если не согласен с ней
13:00 05-10-2019
Я тебя слышу. Я уважаю твою точку зрения, даже если не согласен с ней
Ночью катер врезался в берег. Один человек погиб
12:54 05-10-2019
Ночью катер врезался в берег. Один человек погиб
Как действовать: собака готова на вас напасть или уже вас укусила?
12:45 05-10-2019
Как действовать: собака готова на вас напасть или уже вас укусила?
10 способов: как побороть страх перед старостью? 1
12:36 05-10-2019
10 способов: как побороть страх перед старостью?