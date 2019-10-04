Мужчину в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке избили в США

Это лозунг Дональда Трампа. Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу.

В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.



Отмечается, что сам инцидент произошел еще 2 сентября вечером в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич, однако подозреваемого в причастности к происшествию 32-летнего Дэвида Делгадо задержали лишь в этот вторник.«Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал», — говорится в пресс-релизе.В сообщении подчеркивается, что Делгадо подозревается в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.Ранее в Нью-Йорке корреспондентка британской The Sunday Times Лора Пуллман ради эксперимента надела красную кепку со слоганом кампании Дональда Трампа (Make America great again, или «Сделаем Америку снова великой»), после чего рассказала, как в ее сторону плевали, высказывали оскорбления, называли сумасшедшей, расисткой и требовали снять бейсболку. Некоторые угрожали женщине физической расправой.

Источник: РИА Новости