04.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мужчину в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке избили в США

16:24 04.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Это лозунг Дональда Трампа. Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу.

Мужчину в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой на русском языке избили в США
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.

Отмечается, что сам инцидент произошел еще 2 сентября вечером в туалете ресторана в центре Эрмоса Бич, однако подозреваемого в причастности к происшествию 32-летнего Дэвида Делгадо задержали лишь в этот вторник.
«Подозреваемый подошел к жертве в туалете и спросил его о значении надписи на кепке, после чего подозреваемый несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал», — говорится в пресс-релизе.
В сообщении подчеркивается, что Делгадо подозревается в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.
Ранее в Нью-Йорке корреспондентка британской The Sunday Times Лора Пуллман ради эксперимента надела красную кепку со слоганом кампании Дональда Трампа (Make America great again, или «Сделаем Америку снова великой»), после чего рассказала, как в ее сторону плевали, высказывали оскорбления, называли сумасшедшей, расисткой и требовали снять бейсболку. Некоторые угрожали женщине физической расправой.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вмешалась политика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖена умерла от рака. А моя внезапно погибла. Две истории многодетных отцов, переживших смерть жен
18:00 04-10-2019
Жена умерла от рака. А моя внезапно погибла. Две истории многодетных отцов, переживших смерть жен
Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод "Кубанские деликатесы"
17:46 04-10-2019
Рейдерский захват: Неизвестные расстреляли охранников и оккупировали завод
БердскСветлана Шерстобоева: Если тайка заподозрила мужа в измене, то может отрубить член и измолоть его в мясорубке
17:45 04-10-2019
Светлана Шерстобоева: Если тайка заподозрила мужа в измене, то может отрубить член и измолоть его в мясорубке
Пятеро погибли в крушении Ан-12 под Львовом
17:43 04-10-2019
Пятеро погибли в крушении Ан-12 под Львовом
БердскФотомарафон "Дорогие мои родители" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:40 04-10-2019
Фотомарафон
Бердск«Почта России» проиграла суд инвалиду-колясочнику по пандусу в Бердске
17:30 04-10-2019
«Почта России» проиграла суд инвалиду-колясочнику по пандусу в Бердске
Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове
17:15 04-10-2019
Десантник погиб при прыжке с парашютом в Пскове
Путин: попытки сдержать Китай "по определению невозможны"
17:10 04-10-2019
Путин: попытки сдержать Китай
БердскУбытки от фекального потопа в зоне отдыха Бердска предъявят проткнувшему трубу подрядчику 1
16:45 04-10-2019
Убытки от фекального потопа в зоне отдыха Бердска предъявят проткнувшему трубу подрядчику
На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ
16:40 04-10-2019
На 100% закрыли программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год 15 субъектов РФ