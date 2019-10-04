Брат с сестрой поженились в Бердске

4 октября должны были пожениться 14 пар. И, о чудо! Все пары пришли на регистрацию, впервые за три месяца!

Молодожены Бердска знакомятся через друзей и в ночных клубах

В первую пятницу октября в Бердске было прохладно, но солнечно. Невесты в курточках и кофточках торопились на регистрацию. В белоснежных платьях, одна прелестница краше другой. Такое ощущение, что 4 октября решили связать себя узами брака красотки с обложек глянцевых журналов.



Ксения и Александр Кайгородовы планируют троих детей

Ксения познакомилась с Александром Кайгородовым через друзей. Встречались два года.Чтобы завоевать сердце красавицы молодой человек дарил ей розы и ее любимые мармеладки.-Жена должна любить мужа, а муж ценить жену и главное не изменять, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» новоиспеченная жена.Супруги Кайгородовы планируют троих детей. Ксения решила отпраздновать свадьбу вместе со своим братом. Почему они решили заключить брак в один день, читайте в ближайшее время.Как рассказала ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 4 октября должны были пожениться 14 пар. И, о чудо! Все пары пришли на регистрацию, впервые за три месяца!