Брат с сестрой поженились в Бердске

В первую пятницу октября в Бердске было прохладно, но солнечно. Невесты в курточках и кофточках торопились на регистрацию. В белоснежных платьях, одна прелестница краше другой. Такое ощущение, что 4 октября решили связать себя узами брака красотки с обложек глянцевых журналов.
Чтобы завоевать сердце красавицы молодой человек дарил ей розы и ее любимые мармеладки.
Супруги Кайгородовы планируют троих детей. Ксения решила отпраздновать свадьбу вместе со своим братом. Почему они решили заключить брак в один день, читайте в ближайшее время.
Как рассказала ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Дарья Скоромных, 4 октября должны были пожениться 14 пар. И, о чудо! Все пары пришли на регистрацию, впервые за три месяца!