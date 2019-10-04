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Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя

11:00 04.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Благодарности и детские рисунки вручили застройщикам Александру Воронину и Виктору Голубеву за новые детсады.

Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
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Накануне Дня учителя, 3 октября, на торжественном мероприятии во дворце культуры «Родина» чествовали лучших педагогов и воспитателей.

Слова благодарности выразил мэр Бердска Евгений Шестернин.
— С прекрасным праздником волшебной профессии! Почему волшебной? А вот задумайтесь! Каждый день перед вами сидят 30 «загадок». А у этих «загадок» ещё бабушки и дедушки, мамы и папы. Вот и арифметическая прогрессия, вот и приходится думать, какой же ключик подобрать к этой «загадке», чтобы она захотела учиться. Так что вы – волшебники! Большое вам спасибо!

741 педагога преподают в 14 школах Бердска.

Обращаясь к ветеранам педагогического труда Евгений Анатольевич поблагодарил их за историю образования города Бердска.
— Это вы вложили фундамент в красивое,культурное, очаровательное и отзывчивое образование Бердска, — констатировал он.
Поздравляя присутствующих председатель Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин отметил, что педагоги не считаясь со своим временем и здоровьем отдают себя полностью трудной, сложной, но очень интересной работе.
Начальник отдела образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова подчеркнула, что в зале собрались самые счастливые люди, потому что мы с вами утром видим наших детей, их счастливые глаза и пытаемся вложить в них самое главное — знания, любовь к жизни, миру, доброе, светлое, прекрасное.
Лучшие педагоги Бердска получили грамоты и благодарности от Законодательного собрания Новосибирской области, от Правительства и министерства образования Новосибирской области, главы города.

Слова признательности в этот день прозвучали не только в адрес учителей и воспитателей, но и в адрес строителей, которые возводят современные образовательные учреждения. Генеральному директору БСТ Александру Воронину и застройщику Владимиру Голубеву педагогическая и родительская общественность вручили благодарственные письма и детские рисунки. Напомним, что БСТ построил новый детсад в Южном микрорайоне и достраивает новую школу, а Виктор Голубев открыл частный детсад «Кристаллик».
Продолжил праздник концерт самодеятельных коллективов.
Что хотели бы изменить в системе образования и о какой зарплате мечтают учителя читайте в ближайшее время.

Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя
Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Вы поздравили своих учителей?

Новый мэр, 04 октября 2019 11:29
Голубев коммерческий садик построил, что бы бизнес вести. Грамота та за что?
Аноним, 04 октября 2019 11:53
детский сад, даже коммерческий - это объект отвечающий требованиям жителей.
Ведь он не пустует, а значит был нужен жителям города.
Тот кто построил - значит молодец и действует в интересах города.

А вы что сделали для города сами?
Новый мэр, 04 октября 2019 12:25
Всё таки он сделал для города иди для бизнеса своей дочери.Почему Илющенко не дали тогда?
Аноним, 04 октября 2019 11:52
Хороший праздник - день Учителя... добрый...
Учителям дарят подарки, улыбки, цветы, говорят, что любят, но, скорее всего, лукавят...
Учителя, прижимая к груди цветы, благодарят... и тоже лукавят, что верят в сказанное...
Светлый праздник...
С Днем Учителя, дорогие все... Но такова жизнь.
Аноним, 04 октября 2019 11:58
Слова признательности в адрес... строителей, которые возводят современные образовательные учреждения. Генеральному директору БСТ Александру Воронину и застройщику Владимиру Голубеву педагогическая и родительская общественность вручили благодарственные письма и детские рисунки... А то нет дня строителя... Не успели поздравить вовремя?
Молодцы, учителя, за поздравления!!! Вот не сказали только они еще и спели, и станцевали? Ведь так принято на школьных празниках. Учителя обычно и скачат, и поют, и танцуют.

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