Мэр Бердска: по 30 загадок сидят в классах каждого учителя

Экономическому лицею в 2019 году исполнится 25 лет

Накануне Дня учителя, 3 октября, на торжественном мероприятии во дворце культуры «Родина» чествовали лучших педагогов и воспитателей.



741 педагога преподают в 14 школах Бердска.

Слова благодарности выразил мэр Бердска Евгений Шестернин.— С прекрасным праздником волшебной профессии! Почему волшебной? А вот задумайтесь! Каждый день перед вами сидят 30 «загадок». А у этих «загадок» ещё бабушки и дедушки, мамы и папы. Вот и арифметическая прогрессия, вот и приходится думать, какой же ключик подобрать к этой «загадке», чтобы она захотела учиться. Так что вы – волшебники! Большое вам спасибо!

Обращаясь к ветеранам педагогического труда Евгений Анатольевич поблагодарил их за историю образования города Бердска.

— Это вы вложили фундамент в красивое,культурное, очаровательное и отзывчивое образование Бердска, — констатировал он.

Поздравляя присутствующих председатель Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин отметил, что педагоги не считаясь со своим временем и здоровьем отдают себя полностью трудной, сложной, но очень интересной работе.

Начальник отдела образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова подчеркнула, что в зале собрались самые счастливые люди, потому что мы с вами утром видим наших детей, их счастливые глаза и пытаемся вложить в них самое главное — знания, любовь к жизни, миру, доброе, светлое, прекрасное.

Лучшие педагоги Бердска получили грамоты и благодарности от Законодательного собрания Новосибирской области, от Правительства и министерства образования Новосибирской области, главы города.

Слова признательности в этот день прозвучали не только в адрес учителей и воспитателей, но и в адрес строителей, которые возводят современные образовательные учреждения. Генеральному директору БСТ Александру Воронину и застройщику Владимиру Голубеву педагогическая и родительская общественность вручили благодарственные письма и детские рисунки. Напомним, что БСТ построил новый детсад в Южном микрорайоне и достраивает новую школу, а Виктор Голубев открыл частный детсад «Кристаллик».

Продолжил праздник концерт самодеятельных коллективов.

Что хотели бы изменить в системе образования и о какой зарплате мечтают учителя читайте в ближайшее время.

Автор видео Елена Белоусова