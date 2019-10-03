03.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Чем крыть крышу? И чем отделать стены снаружи?

15:59 03.10.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
0

От типа кровельного материала будет зависеть срок службы крыши вашего дома.

Чем крыть крышу? И чем отделать стены снаружи?
Устанавливая кровлю, обязательно позаботьтесь об элементах безопасности

Кровля для крыши

От типа кровельного материала будет зависеть срок службы крыши вашего дома.

Битумное покрытие — в прошлом достаточно распространенный строительный материал. Сегодня его покупают лишь те, кто ранее использовал его.

Металлическая кровля — самый доступный по цене и качеству материал. В продаже имеется нескольких видов. Самый недорогой — оцинкованный стальной лист. За полимерную кровлю придется заплатить больше. Этот вид кровли бывает профилированным, который в свою очередь может быть как оцинкованным, так и крашенным. Легко монтируется. Служит долго. В зависимости от покрытия, гарантия может варьироваться от 1 года до 25 лет, срок службы до 100 лет и смотрится стильно. Цветовая палитра весьма разнообразна: шоколад, зеленый чай, красное вино, синий.

 Керамическая черепица — дорогой вид кровли. Устойчив к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Она пожаробезопасна, не выделяет вредные вещества. Обладает прекрасными шумоизолирующими свойствами. Как утверждают производители, такая крыша не нуждается  в ремонте и служит не менее 100 лет.

Металлочерепица —  материал для покрытия крыши, довольно часто применяемый при индивидуальном жилищном строительстве.

Из преимуществ металлочерепицы можно перечислить следующее:     относительно невысокую стоимость материала, что делает его доступным большинству потребителей, долговечность (общий срок службы составляет около 30 лет), небольшой вес материала позволяет снизить нагрузки на стропильную конструкцию крыши, удобство и легкость монтажа, покрытие выдерживает любые температурные перепады, обладает высокой ударопрочностью. Единственным недостатком такого кровельного покрытия является его низкая звукоизоляции.

Выбираем шубку для дома

Фасад здания можно декорировать различными способами: отделать керамической плиткой, сайдингом, камнем, фасадными кассетами.

Керамическая плитка — удобный и практичный материал. Специалисты советуют для наружного покрытия выбирать морозостойкие виды.

Фасадные кассеты используют в декорировании высотных домов, промышленных, торговых и административных зданий. Этот прочный материал не выцветает и устойчив к неблагоприятному воздействию внешней среды.

В частном секторе среди лидирующих покрытий в последнее время можно отметить сайдинг.

Он защищает здание от внешних воздействий и выглядит эстетично. Условно его можно разделить на виниловый и металлический.

Виниловый — недорогой вариант. Металлический сайдинг имеет в основе оцинкованный стальной лист. Среди новинок на бердском рынке специалисты отмечают сайдинг под камень, дерево и кирпич. Такая отделка смотрится очень красиво. Ее можно использовать при оформлении фасада здания и забора.

Камень — стильный и дорогой способ отделки. Чтобы сэкономить, этот материал можно использовать фрагментами в декорировании оконного проема, угла и крыльца дома.

Безопасность прежде всего

Установив кровлю, позаботьтесь об элементах безопасности. Снегозадержатели обеспечат защиту от схождения слишком большого количества снега, а переходные мостики, лестницы, кровельные ограждения понадобятся для комфортной и безопасной работы на крыше.

Уберечь кровлю и фасад от разрушительного воздействия влаги поможет водосточная система. Широкая цветовая гамма позволит подобрать оттенок как в тон кровли, так и по контрасту.

 Довезем до крыльца

Любая стройка — это логистика и доставка. При покупке материалов лучше сразу выяснить — есть ли доставка на базе или в магазине, на каких условиях, есть ли грузчики, будет ли доставлять стройматериалы в отдаленный район или в СНТ? Если доставки нет, то позаботьтесь об этом заранее — изучите предложения в интернете и в газетах.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А какое покрытие вы выбрали для своей крыши?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
17:15 03-10-2019
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Непогодой по штрафам: Не будет штрафовать водителей в туман и дождь ГИБДД
17:00 03-10-2019
Непогодой по штрафам: Не будет штрафовать водителей в туман и дождь ГИБДД
БердскНо ночную мойку денег нет: Возмущен мойкой дорог по утрам автовладелец в Бердске
16:45 03-10-2019
Но ночную мойку денег нет: Возмущен мойкой дорог по утрам автовладелец в Бердске
БердскПосле сбора денег на операцию по удалению опухоли заблокировали страницу ВКонтакте мамы -3-летней Ани Коноваловой из Бердска 1
16:32 03-10-2019
После сбора денег на операцию по удалению опухоли заблокировали страницу ВКонтакте мамы -3-летней Ани Коноваловой из Бердска
Искали 200 человек: Живым на 5 дней нашли в тайге 12-летнего мальчика в Тыве
16:30 03-10-2019
Искали 200 человек: Живым на 5 дней нашли в тайге 12-летнего мальчика в Тыве
Смертельное ДТП: погиб водитель перевернувшегося ВАЗа на автодороге К-30
16:15 03-10-2019
Смертельное ДТП: погиб водитель перевернувшегося ВАЗа на автодороге К-30
Отопительный котел для теплого дома
16:07 03-10-2019
Отопительный котел для теплого дома
Основные правила подготовки к госпитализации: какие анализы нужны?
16:05 03-10-2019
Основные правила подготовки к госпитализации: какие анализы нужны?
Почти полностью отключили интернет. В Ираке заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp 2
16:00 03-10-2019
Почти полностью отключили интернет. В Ираке заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp
Чем крыть крышу? И чем отделать стены снаружи?
15:59 03-10-2019
Чем крыть крышу? И чем отделать стены снаружи?