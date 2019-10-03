Чем крыть крышу? И чем отделать стены снаружи?

Устанавливая кровлю, обязательно позаботьтесь об элементах безопасности

Кровля для крыши

От типа кровельного материала будет зависеть срок службы крыши вашего дома.

Битумное покрытие — в прошлом достаточно распространенный строительный материал. Сегодня его покупают лишь те, кто ранее использовал его.

Металлическая кровля — самый доступный по цене и качеству материал. В продаже имеется нескольких видов. Самый недорогой — оцинкованный стальной лист. За полимерную кровлю придется заплатить больше. Этот вид кровли бывает профилированным, который в свою очередь может быть как оцинкованным, так и крашенным. Легко монтируется. Служит долго. В зависимости от покрытия, гарантия может варьироваться от 1 года до 25 лет, срок службы до 100 лет и смотрится стильно. Цветовая палитра весьма разнообразна: шоколад, зеленый чай, красное вино, синий.

Керамическая черепица — дорогой вид кровли. Устойчив к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Она пожаробезопасна, не выделяет вредные вещества. Обладает прекрасными шумоизолирующими свойствами. Как утверждают производители, такая крыша не нуждается в ремонте и служит не менее 100 лет.

Металлочерепица — материал для покрытия крыши, довольно часто применяемый при индивидуальном жилищном строительстве.

Из преимуществ металлочерепицы можно перечислить следующее: относительно невысокую стоимость материала, что делает его доступным большинству потребителей, долговечность (общий срок службы составляет около 30 лет), небольшой вес материала позволяет снизить нагрузки на стропильную конструкцию крыши, удобство и легкость монтажа, покрытие выдерживает любые температурные перепады, обладает высокой ударопрочностью. Единственным недостатком такого кровельного покрытия является его низкая звукоизоляции.

Выбираем шубку для дома

Фасад здания можно декорировать различными способами: отделать керамической плиткой, сайдингом, камнем, фасадными кассетами.

Керамическая плитка — удобный и практичный материал. Специалисты советуют для наружного покрытия выбирать морозостойкие виды.

Фасадные кассеты используют в декорировании высотных домов, промышленных, торговых и административных зданий. Этот прочный материал не выцветает и устойчив к неблагоприятному воздействию внешней среды.

В частном секторе среди лидирующих покрытий в последнее время можно отметить сайдинг.

Он защищает здание от внешних воздействий и выглядит эстетично. Условно его можно разделить на виниловый и металлический.

Виниловый — недорогой вариант. Металлический сайдинг имеет в основе оцинкованный стальной лист. Среди новинок на бердском рынке специалисты отмечают сайдинг под камень, дерево и кирпич. Такая отделка смотрится очень красиво. Ее можно использовать при оформлении фасада здания и забора.

Камень — стильный и дорогой способ отделки. Чтобы сэкономить, этот материал можно использовать фрагментами в декорировании оконного проема, угла и крыльца дома.

Безопасность прежде всего

Установив кровлю, позаботьтесь об элементах безопасности. Снегозадержатели обеспечат защиту от схождения слишком большого количества снега, а переходные мостики, лестницы, кровельные ограждения понадобятся для комфортной и безопасной работы на крыше.

Уберечь кровлю и фасад от разрушительного воздействия влаги поможет водосточная система. Широкая цветовая гамма позволит подобрать оттенок как в тон кровли, так и по контрасту.

Довезем до крыльца

Любая стройка — это логистика и доставка. При покупке материалов лучше сразу выяснить — есть ли доставка на базе или в магазине, на каких условиях, есть ли грузчики, будет ли доставлять стройматериалы в отдаленный район или в СНТ? Если доставки нет, то позаботьтесь об этом заранее — изучите предложения в интернете и в газетах.