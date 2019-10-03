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Горе-маникюр: 4 анти-тренда в маникюре. Какими должны быть маникюр-2019?

12:51 03.10.2019 Фото: pixabay.com
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Роспись, стразы, бульонки, хохлома, блестки и прочие радости в маникюре будут не так живописны и корректны в повседневной жизни.

Горе маникюр: 4 анти тренда в маникюре. Какими должны быть маникюр 2019?

Как понять что ваш маникюр не удался

Гель-лак создаёт иные горизонты в развитии нейл-индустрии. Благодаря этому ногти могут выглядеть восхитительно долгие недели. Но порой своим выбором девушки сами портят свой маникюр. Какие признаки указывают на то, что маникюр не удался, рассказываем в материале.
 Признак 1: слишком короткие ногти
Раньше ультракороткие и квадратные ногти были в моде. Но сейчас тренды изменились. Ногти должны быть хотя бы с небольшой длиной (пара миллиметров), но не слишком длинные. Мало того, что это не стильно, так ещё и не каждой женщине подходит.
 Признак 2: цветной или длинный френч
Французский маникюр — это классика. Но только если ногти не слишком длинные. К тому же не стоит поддаваться на провокации тех, кто не слишком понимает в модных трендах. Цветные кончики ногтей смотрятся вульгарно, пошло, некрасиво. Если хотите модный маникюр, то выбирайте классический белый френч на короткие или средние ногти.
 Признак 3: отсутствие маникюра
Как известно, руки — визитная карточка любого человека. По этой «обложке» можно многое понять о том, как ухаживает за собой женщина. Если ногти с гель-лаком отрастают, если кутикула становится заросшей, налипшей, а покрытие поблекло и потрескалось, то это явный признак неудачного маникюра. Обязательно надо посещать своевременно и регулярно мастера маникюра, чтобы руки всегда выглядели идеально.
 Признак 4: праздничный маникюр
Праздничный маникюр смотрится уместно только на празднике, что вполне логично. Но вот роспись, стразы, бульонки, хохлома, блестки и прочие радости в маникюре будут не так живописны и корректны в повседневной жизни. Во всем нужна мера, если хотите, чтобы маникюр был удачным.
Источник: МедикФорум
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