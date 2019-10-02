Этот гладкий животик! Как сохранить живот плоским?

Топ — 8 средств против жира на животе. Специалисты отмечают – единственный способ избавиться от жира на животе – это спорт и употребление определённых продуктов.

8 средств помогающих убрать живот

Диетологи отмечают – помимо того, что жир на животе имеет неприглядный вид, он ещё и может свидетельствовать о воспалении в организме или даже диабете. А также проблемах с желчным пузырём. Специалисты отмечают – единственный способ избавиться от жира на животе – это спорт и употребление определённых продуктов.

На основании советов диетологов, составлен список определённых правил, чтобы привести живот в форму. По мнению специалистов, если соблюдать эти нехитрые советы, результатов можно добиться очень быстро.

1. Пейте больше воды и несладкого чая



Диетологи призывают прекратите пить подслащённые напитки. Это касается как сахара, так и искусственных подсластителей. Пейте простую воду, несладкий чай, чёрный кофе и зелёный чай для максимальной пользы. Эти четыре напитка, как известно, останавливают обезвоживание и могут увеличить ваш метаболизм.

2. Ешьте фрукты и овощи

Успокоить сладкоежек помогут фрукты. Они содержит много полезных витаминов, антиоксидантов и клетчатку. Волокно заставляет вас чувствовать себя сытым дольше, и вы не будете есть так много.

Ешьте сырые, приготовленные на пару или жареные овощи, они содержат важные питательные вещества. При этом диетологи напоминают — не добавляйте майонез или любую другую, купленную в магазине, заправку к вашим овощам.

3. Ешьте мясо

Постное мясо говядины или курицы — победитель в борьбе с жиром на животе. Растительные белки, такие как бобы, фасоль также отлично подходят для потери объёмов. Исследования показывают, что чем больше белка хорошего качества вы едите, тем меньше жира на животе.

4. Избегайте рафинированных углеводов

Рафинированные углеводы включают пиво, хлеб, рис, выпечку, газированные напитки, пасту, сладости и хлопья для завтрака. Они превращаются в сахар и добавляют объёмов вашей фигуре. Кроме того, они усиливают аппетит.

5. Ешьте клетчатку

Исследования показывают, что употребление от 10 до 14 граммов клетчатки в день уменьшает жир на животе на 4,5 кг в течение 4 месяцев.

Клетчатка содержится в таких продуктах, как овсяные отруби, орехи, ячмень, льняное семя, апельсины, яблоки и морковь. Употребляя эти продукты, вы будете чувствовать себя сытым намного дольше. Вы также будете получать больше питательных веществ, поскольку пища движется медленнее через кишечник.

6. Добавьте семена чиа

Семена чиа исключительно богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, клетчаткой, белками и полезными для здоровья жирами. Употреблять семена чиа можно ежедневно, добавляя в сок, каши, йогурт или рис.

7. Избегайте транс-жиров

Специалисты рекомендуют готовить на кокосовом, подсолнечном, оливковом или масле авокадо, но используйте их в умеренных количествах.

8. И, конечно, упражнения!

Диетологи отмечают, если соблюдать правила, приведённые выше, вы потеряете вес, но, если добавить к этому хотя бы лёгкие каждодневные упражнения, жир уйдёт гораздо быстрее. Специалисты отмечают, что совсем не обязательно изматывать себя изнуряющими тренировками, достаточно 15 минут в день. Это может быть ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде.

Источник: МедикФорум