РПЦ: 70 тысяч верующих поклонились частице мощей святителя Спиридона в Новосибирске

Святителя Спиридона Тримифунтского обращаются с надеждой на заступничество перед Господом во всяких житейских трудностях.

Завершилось пребывание ковчега с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Новосибирске

25 сентября митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил заключительный молебен у ковчега с частицей мощей святителя в Вознесенском кафедральном соборе.

Ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского был привезен в Новосибирск 15 сентября по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Свято-Данилова монастыря Москвы, сообщает Епархиальный медиа-центр.

В течение 10 дней тысячи новосибирцев стекались в Вознесенский собор для поклонения святыне — в России святителя Спиридона Тримифунтского почитали испокон веков, верующие обращаются к святому с надеждой на заступничество перед Господом во всяких житейских трудностях.



За 10 дней святыне поклонились более 70 тысяч человек.

Источник: iskitimeparhia.ru