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Шок смерти: о селфи возле гроба, танцах и карточных играх на похоронах поведала писатель из Бердска

17:45 01.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Прожившая восемь лет в Таиланде бердчанка Светлана Шерстобоева рассказала, что похороны в Таиланде как свадьба. Такая радость. Когда она заливалась слезами возле гроба, на нее смотрели как на чокнутую.

Шок смерти: о селфи возле гроба, танцах и карточных играх на похоронах поведала писатель из Бердска
Для жителей Таиланда смерть — это радость
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Шок смерти: о селфи возле гроба, танцах и карточных играх на похоронах поведала писатель из Бердска

Шок смерти: о селфи возле гроба, танцах и карточных играх на похоронах поведала писатель из БердскаМарк Захаров умер от повторного воспаления легкихЕщё 59 новостей

В печать вышла книга бердчанки Светланы Шерстобоевой. В один момент наша землячка решила променять берег Обского моря на страну улыбок и вечного солнца.
«Тай – значит умереть» — книга об отношениях, встречах, расставаниях, опасностях, которые таит Таиланд.
Писательница рассказала о прелестях жизни в Таиланде, о том, как однажды она не угодила в тюрьму и чем грозит брак с таиландками. Бердчанка поведала, как хоронят в Таиланде.

— Начинают фотографироваться у гроба на планшеты и телефоны. Просто шоу. Муж держится, а я плачу. На меня смотрят, как на чокнутую. Для таиландев смерть — это радость. Мне говорят, настолько много оставил жене, дочери — дом, машину. Музыка играет бодрая, они под нее пританцовывают. На других похоронах мужички в карты резались. Похороны в Таиланде, как свадьба. Такая радость, — призналась Светлана Шестобоева.
В ближайшее время в интервью вы узнаете, сколько стоит жить в Таиланде и почему следующая книга будет называться «Таиланд в кандалах».
Если вы хотите пообщаться с писательницей, вас ждут 5 октября в коттеджном поселке «Бердь», станция Сельская, Искитимского района.

Автор видео Елена Белоусова

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