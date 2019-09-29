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Общество / Стиль жизни

Опасность: Чайные пакетики содержат микрочастицы пластика

19:52 29.09.2019 Фото: pixabay.com
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Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.

Опасность: Чайные пакетики содержат микрочастицы пластика

Опасен ли пластик в чайных пакетиках

Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, бесчисленное множество которых каждый год попадает в Мировой океан вместе со сточными водами. Об этом пишут канадские ученые в журнале Environmental Science & Technology.

«Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой», — пишут ученые.

Полимерные океаны

Каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большую часть которого почвенные микробы не могут разложить. В результате он остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в Мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому «большому мусорному пятну» в Тихом океане.

Поэтому экологи и океанологи часто в шутку называют последние полвека «пластиковым периодом» из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах Мирового океана. Как показывают наблюдения ученых, эти частицы не задерживаются в воде долго, по всей видимости, их съедают морские организмы. Человек, как выяснили канадские исследователи год назад, каждый год в среднем проглатывает около 40-60 тысяч микрочастиц пластика.

 Лаура Эрнандес и ее коллеги по Университету Макгилла в Монреале (Канада) открыли еще один источник пластиковых микрочастиц, который потенциально может сильно влиять на здоровье человека. Для этого они изучали то, что происходит с обычными чайными пакетиками при погружении в кипяток.

Производители многих марок чая используют не бумажные, а пластиковые пакетики, состоящие из микроскопических нейлоновых нитей. Кроме того, в них содержится поливинилхлорид и полипропилен. После нескольких недавних скандалов экологи заинтересовались тем, насколько безопасны подобные конструкции для здоровья человека и животных.

Заварка из пластика

Эрднандес и ее коллеги приобрели несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, популярного в Канаде, удалили оттуда заварку и залили их кипятком на пять минут. После этого ученые профильтровали воду, извлекли из нее наночастицы и изучили структуру самих пластиковых мешочков при помощи электронного микроскопа.

Результаты этих замеров превзошли все ожидания ученых — в воде плавали миллиарды микро- и наночастиц пластика самых разных размеров. Когда экологи изучили их химический состав и фотографии пакетиков, они пришли к выводу, что изначально этих наночастиц в чае не было, они появились уже в процессе заварки. В пользу этого говорит и то, что их форма и другие характеристики зависели от материала и структуры самих пакетиков.

Открыв этот феномен, ученые проверили, что произойдет, если ввести эти наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии. Эти опыты показали, что их появление вызывало некоторые нарушения в развитии и поведении этих беспозвоночных существ, причем острота этих проблем росла вместе с концентрацией пластика в воде.

С другой стороны, по словам ученых, что пока у них нет точного понимания того, как «чайный» микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе. В ближайшее время они планируют получить ответ на этот вопрос, а также раскрыть сам механизм того, как образуются наночастицы при попадании пакетика в кипяток.

Источник: ТАСС

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