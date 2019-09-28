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Умер Марк Захаров

21:28 28.09.2019 Фото: ru.wikipedia.org
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Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу, 28 сентября, в Москве в возрасте 85 лет. 

Умер Марк Захаров
Умер Марк Захаров. Ему было 85 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер Марк Захаров

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Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — сказал Варшавер.

Прощание с режиссером Марком Захаровым пройдет 1 октября в театре «Ленком».

Захаров, как сообщалось ранее, был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — театр «Ленком»). За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт». Среди его кинорежиссерских работ — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

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