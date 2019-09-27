Под арестом до Нового года оставил обвиняемую в хищении и растрате 2,4 млн рублей экс-чиновницу суд Бердска

На три месяца продлили арест Анне Захаровой, бывшему руководителю ЦИМО, близкого к управлению финансов. По версии следствия, она незаконно выписывала себе премии и зарплату «мертвым душам».

Обвиняемая в хищении 2 млн рублей Анна Захарова

Сегодня, 27 сентября, Бердский городской суд продлил домашний арест бывшей сотруднице управления финансов Бердска Анне Захаровой. По обвинению в хищении и растрате 2,4 млн рублей она содержится под стражей более года. Суд начался в июне 2018-го. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде обвиняемая останется под арестом еще на три месяца — до 28 декабря 2019 года.

Процесс был приостановлен в июне 2019 года из-за того, что суд назначил проведение бухгалтерской экспертизы, результаты которой еще не поступили в суд. Кроме того, судья Наталья Агеева только вышла из отпуска и срок меры пресечения подсудимой истек.

Дело Захаровой

Первоначально руководителя Центра информационного и материального обеспечения Анну Захарову обвинили в хищении 1 млн 144 тыс. рублей (с марта 2015 по июль 2017 года). По версии следствия, она незаконно выписала себе премий на такую сумму, хотя правом поощрять материально сотрудников наделен только глава города.

Позже дело Захаровой обросло новыми преступными эпизодами и фигурантами. Водитель Горбунов, сотрудница салона красоты Кращук и журналистка Шапран ставили подписи в документах, что позволяло незаконно перечислять средства из фонда оплаты труда. Хотя фактически, по версии следствия, они никакую работу не выполняли.

В период с 1 февраля 2016-го по 28 апреля 2017 года при пособничестве Кращук Захарова, используя свое служебное положение руководителя ЦИМО из корыстных побуждений совершила хищение 373 300 рублей. С марта 2015-го по 31 июля 2017-го Захарова при пособничестве Горбунова похитила 469 680 рублей. С 11 января по 22 июня 2016 года при пособничестве Шапран Захарова похитила 56 211 рублей, — рассказала гособвинитель Анна Белова.

Общий материальный ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2 млн 43 тыс. рублей. Потерпевшим признан спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин. Он уже давал показания. Как и мэра Бердска Евгений Шестернин, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Допрошены практически все свидетели. Сама подсудимая вины не признает.