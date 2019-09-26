Воспитывающего 70 приемных детей священника обвиняют в их растлении

Николаю Стремскому предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям: изнасилование, развратные действия и неисполнение родительских обязанностей. пострадавшими признаны 7 несовершеннолетних. Епархия отстранила его от работы.

Настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия

Вечером 25 сентября в Ленинский суд доставили священника Николая Стремского. Настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия был в гражданской одежде. Во время заседания он вёл себя спокойно и сдержанно отвечал на вопросы.

Служителю культа было предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям: изнасилование, развратные действия и неисполнение родительских обязанностей. Всего несовершеннолетних потерпевших оказалось семь человек. К слову, все 70 детей, воспитывающиеся в семье священника, приёмные.

Адвокат обвиняемого попросил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, приняв во внимание прошлые заслуги (не гонку с ДПС и нетрезвое вождение, а храмовый комплекс в Саракташе и открытие православной гимназии). Тем не менее, суд назначил Стремскому содержание в СИЗО. После приговора священник попросил разрешения искупаться.

Теперь, судя по всему, дело может получить федеральную огласку, так же, как в своё время за пределы области вышла история с психотерапевтом Весниным и его сектой. Случай запоминающийся, ведь священники РПЦ привлекаются к уголовной ответственности, пожалуй, даже реже, чем мэры и губернаторы от «Единой России».

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд принял решение избрать меру пресечения Николаю Стремскому в виде заключения под стражу сроком на один месяц 19 дней — до 12 ноября 2019 года», — сказали в пресс-службе.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области от комментариев воздерживается. Ранее в местных СМИ появилась информация о задержании священника, которого якобы подозревают в совершении преступления против личности.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина (Зарицкого) Николай Стремский запрещен в священнослужении . Об этом сообщается в среду на сайте Оренбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«Указом Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия», — говорится в сообщении.

При этом Оренбургская епархия не спешит делать выводов о виновности или невиновности священника, ответили ТАСС, комментируя информацию о задержании настоятеля. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея. В епархии также уточнили, что ожидают информации от компетентных следственных органов.

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ Оренбургской области на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание были приняты дети из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство. Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей.

Источник: беловка.рус