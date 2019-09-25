Песков о брошенном стаканчике в Росгвардию: в Америке вас застрелили бы просто

Дмитрий Песков

Последствия нарушений на массовых акциях в России мягче, чем во многих других странах. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, комментируя ситуацию с уголовными делами против участников несанкционированных акций в Москве. Часть этой беседы со студентами опубликована в социальных сетях, передает ТАСС.

«Там (на одном из митингов в Москве — прим. ТАСС) был какой-то парень, который бросил стаканчик [в сотрудника правоохранительных органов]. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия — и полицейский получил бы за это награду!» — сказал Песков, отвечая на вопрос о соразмерности совершенных подсудимыми действий грозящему им наказанию.

Он подчеркнул, что «нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии — это закон». Песков добавил, что в России за такой поступок, «может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят — за стаканчик, за газету брошенную, (потому что) это закон, тем более на несанкционированной акции». При этом отвечая на вопросы о деле студента ВШЭ Егора Жукова, который также обвиняется в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, представитель Кремля заявил, что «он ни в чем не виновен, его никто не осуждал». Он не стал отвечать на вопросы о ходе судебного разбирательства, пояснив, что по делу есть несколько экспертных оценок, и в этой спорной ситуации комментировать действия следствия некорректно.

«Очень много было резонансных ситуаций, и они продолжаются, в том числе и с вашим студентом. И, конечно, мы все хотим, чтобы каждый человек, который под следствием, оказался невиновен. Мы все этого хотим, это абсолютно нормально. И давайте мы просто пожелаем, чтобы вот эта вот вся история у него закончилась с минимальным ущербом», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. В отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Двое арестованных — Егор Жуков и Сергей Фомин — были переведены под домашний арест.

Различные сроки заключения получили другие фигуранты дела — признавший вину Данила Беглец, приподнявший забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении Кирилл Жуков и бросивший урну в сторону полицейских и бойцов Росгвардии Евгений Коваленко. Они признаны виновными по той же статье — ч. 1 ст. 318 УК РФ. По ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение правил проведения митингов») был осужден Константин Котов.