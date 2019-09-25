Песков о брошенном стаканчике в Росгвардию: в Америке вас застрелили бы просто

Последствия нарушений на массовых акциях в России мягче, чем во многих других странах. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики, комментируя ситуацию с уголовными делами против участников несанкционированных акций в Москве. Часть этой беседы со студентами опубликована в социальных сетях, передает ТАСС.
«Там (на одном из митингов в Москве — прим. ТАСС) был какой-то парень, который бросил стаканчик [в сотрудника правоохранительных органов]. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия — и полицейский получил бы за это награду!» — сказал Песков, отвечая на вопрос о соразмерности совершенных подсудимыми действий грозящему им наказанию.
Он подчеркнул, что «нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии — это закон». Песков добавил, что в России за такой поступок, «может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят — за стаканчик, за газету брошенную, (потому что) это закон, тем более на несанкционированной акции». При этом отвечая на вопросы о деле студента ВШЭ Егора Жукова, который также обвиняется в участии в массовых беспорядках в центре Москвы, представитель Кремля заявил, что «он ни в чем не виновен, его никто не осуждал». Он не стал отвечать на вопросы о ходе судебного разбирательства, пояснив, что по делу есть несколько экспертных оценок, и в этой спорной ситуации комментировать действия следствия некорректно.
«Очень много было резонансных ситуаций, и они продолжаются, в том числе и с вашим студентом. И, конечно, мы все хотим, чтобы каждый человек, который под следствием, оказался невиновен. Мы все этого хотим, это абсолютно нормально. И давайте мы просто пожелаем, чтобы вот эта вот вся история у него закончилась с минимальным ущербом», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.
По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. В отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Двое арестованных — Егор Жуков и Сергей Фомин — были переведены под домашний арест.
Различные сроки заключения получили другие фигуранты дела — признавший вину Данила Беглец, приподнявший забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении Кирилл Жуков и бросивший урну в сторону полицейских и бойцов Росгвардии Евгений Коваленко. Они признаны виновными по той же статье — ч. 1 ст. 318 УК РФ. По ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение правил проведения митингов») был осужден Константин Котов.
Вы против?
он где живет? Вот и все.
А то привыкли притягивать что угодно... Напомнить где родственницы главной правозащитницы российской жили и где ее похоронили в итоге?
это кто сказал? путин?
она была советской десиденткой только и всего.
Ну например такие слова "борьба за права человека, вера в демократическое будущее России, а затем вновь борьба – за "болотников", за крымских татар, за свободу совести и слова."
сказало Радио Свобода
Кто такие "Свобода" напоминать не надо надеюсь?
вот только кивать и ориентироваться привыкли на европу - а там все весьма либерально (хоть и жестче на самом деле - вспомним "художника", которого там засадили и забыли).
а штаты они лишь другим диктуют быть либеральными, а сами своих граждан в тисках держат.
Зачем? Да чтобы нигде кроме как в штатах порядка не было - там проще контроллировать
Да вы че?
А вот удивлю ка вас: есть немало штатов, в которых нельзя иметь просто так оружие, а полицейские все равно вправе свое табельное применять по усмотрению при наличии угрозы!
Преступники обычно не особо заморачиваются законностью приобретения и ношения оружия, знаете ли....
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примеры давайте. когда в штатах безоружных граждан массово задерживают, калечат и садят в тюрьмы за МИРНЫЕ протесты. а то -- один не мешки ворочает, другой подс**ает.
- 14 мая 2019 В США полицейский застрелил беременную женщину
- 14 июля 2019 В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку
- 13 февраля 2019 В США шестеро полицейских расстреляли спящего рэпера
- 17 января 2019 В США полицейский застрелил подростка из-за страйкбольного пистолета
И просто статистика: полицейские США убивают в среднем 2,8 человека в день при попутке задержания
В августе 2007 (!) года в штате Род-Айленд Александра Свобода участвовала в профсоюзной акции протеста против тяжёлых (!) условий труда. Трое полицейских по какой-то причине выдернули Александру из массы митингующих и бросили её на землю, при этом вывихнув ей колено. Затем один из полицейских сел на Александру, усугубив тем самым тяжесть увечья, и надел на неё наручники. Другие демонстранты были разогнаны перечным газом.
У Александры была сорвана подколенная артерия, сломаны голень и берцовая кость, повреждены связки и мениск. Хотя врачам и удалось спасти ногу Александры от ампутации, восстановление Александры заняло более года.
В мае 2011 года группа активистов решила проверить, соблюдаются ли в США нормы Конституции, и начала танцевать в мемориале Джефферсона — памятнике свободы и демократии. Согласно законам США, танцы в публичном месте не есть преступление.
Все участники акции были немедленно арестованы.
Во время мирной акции «Захвати Сиэтл» полиция применила перечный газ для разгона протестующих. Среди прочих пострадали 84-летняя Дорли Рейни и одна беременная женщина. После этого в полиции заявили, что перечный газ безопасен для здоровья.
В сентябре 2011 года, во время акции протеста «Захвати Уолл-стрит» в Нью-Йорке помощник инспектора Энтони Болонья обработал из перцового баллончика группу безоружных молодых девушек, которые явно не представляли никакой угрозы для окружающих.
В октябре 2011 года полиция жестоко разогнала сотни демонстрантов в Окленде в Калифорнии. Полиция применила слезоточивый газ, огнестрельное оружие нелетального поражения (bean bag guns) и светошумовые гранаты. Среди «мятежников» было много детей, пожилых людей и инвалидов. В процессе разгона манифистации как минимум несколько человек получили травмы.
Полиция американского штата Северная Дакота арестовала более 120 человек, в том числе кинорежиссеров, журналистов и несовершеннолетних, за участие в протестах против строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline в октябре 2016 года; сотрудников правоохранительных органов обвинили в нарушении свободы слова и применении чрезмерной силы против мирных демонстрантов. По словам последних, полиция вела себя агрессивно, применила дубинки и газовые баллончики, аресты по обвинению в «массовых беспорядках» и «незаконном проникновении» производились без разбора.
Короче, надоело - еще сотни случаев, но лень перечислять....
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вы тупой? её застрелили на мирной гражданской акции протеста?
Полицейский патруль ... знал, что выдан ордер на ее арест, поэтому попытался задержать подозреваемую. ... затем между участниками инцидента началась борьба. По словам источника, полицейский был вынужден использовать свой тазер (электрошокер). Женщине удалось выхватить его и использовать против офицера. В ответ на это он несколько раз выстрелил в нее. Затем страж порядка пытался оказать помощь, однако подозреваемая скончалась на месте происшествия.
АНОНИМ, ну ты и ляпнул: НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ!
Серьезно??? Вот прям пацану 10-летнему или психопату прям так взяли и продали? Серьезно???
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вы удалено? её застрелили на мирной гражданской акции?
Инцидент произошел еще 5 июля. ...по автостраде с большой скоростью ехал внедорожник, который столкнулся с машиной правоохранителей. Когда полицейские вышли из автомобиля, они заметили вооруженную девушку.
В Сети появилось видео с нательных камер полицейских, где видно, что девушка навела оружие на стражей порядка, после чего один из них произвел два выстрела. Пули попали ей в грудь и ногу.
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юноша пытался взломать транспортное средство, а в руке у него находился пистолет для страйкбола. Полиция посчитала, что он опасен, поскольку подросток не реагировал на слова офицера.
После чего произошел выстрел
вы вообще понимаете разницу между тем, что происходит у нас и вашими примерами из сша?
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угу. в 12:55 вы написали ровно 4 предложения и во всех четырёх сбрехали как здрасьте. через 3 минуты накатали ещё простыню брехни так навскидку про один из эпизодов:
Акции протеста начались с 17 сентября на Уолл-стрит, в финансовом районе Нью-Йорка, когда произошёл захват парка Зукотти, где протестующие создали постоянный палаточный лагерь. На пресс-конференции, состоявшейся в тот же день, когда начались протесты, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объяснил: «Люди имеют право на протест, и если они хотят протестовать, мы будем рады убедиться, что у них есть места, чтобы сделать это»[2]. Глава полиции Нью-Йорка Реймонд Келли публично заявил, что полиция Нью-Йорка не может запрещать протесты и производить аресты протестующих в парке Зукотти, поскольку это общественный парк и он должен быть открыт для свободного посещения 24 часа в сутки. 30 сентября 2011 года участники движения прошли маршем возле штаб-квартиры нью-йоркской полиции. Около тысячи человек несли транспаранты с критикой действий правоохранительных органов. Акция протеста состоялась после того, как во время одной из демонстраций полицейские брызнули слезоточивым газом в четырёх женщин. Палаточный лагерь протестующих в парке Зукотти просуществовал два месяца и был разобран полицией 15 ноября 2011 года.
теперь представьте себе, что у нас акция протеста в центре москвы длится 2 месяца, и за это время от действий полиции пострадало 4 человека
а далее дела пострадавших на этих акциях протеста еще рассматриваются.
и ущерб здоровью еще определяется.
отмороженные оппозиционеры, которые оттуда кормятся?
Люди со сломанным мозгом?
Я знаю многих кто пробовал там жить и вернулся обратно в Россию. И что?
Каждому свое. Мне вот нравится жесткость законов в штатах - это позволяет поддерживать порядок.
Но мне не нравятся жесткие ограничение для граждан - поэтому я лично туда ни за какие коврижки не хочу...
Набирает темпы утечка мозгов: треть эмигрантов 2017 года окончили вузы.
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То есть что побьют - это уже норма. Вопрос у вас только в том как сильно и за что.
Вообще, высказывания гениального пиарщика переводятся так: у нас все плохо, это плохо узаконено, но у соседей все хуже, возрадуемся.
Ну что ж. Поздравляю нас с этим.
Приведите примеры что-ли. Я видел множество примеров. Полицейские более чем адекватны. Без причины не стреляют. Тем более из за каких-то стаканчиков.