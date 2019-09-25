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Главный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляет

18:15 25.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
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Рак излечим на ранних стадиях. Чтобы выявить его на этапе зарождения, нужно регулярно обследоваться. «Не надо ждать, что организм подскажет!» — заявил врач Вадим Захаров.

Главный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляет
Нужно регулярно проходить обследования. чтобы обнаружить рак
Сюжет: Онкология
Главный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляет

Главный онколог региона жителям Бердска: рак на ранних стадиях никак себя не проявляетСтрашнее рака: фибродисплазия, бешенство, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, фатальная бессонница — неизлечимые болезниЕщё 64 новостей

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», может ли человек определить, что у него, возможно, рак.

— Опухоль, только зарождающаяся или малых размеров, никак себя не проявит. Не надо ждать, что организм подскажет. Тем и коварен рак, что он исподволь начинает проявляться, неожиданно. Но когда появляются признаки онкологического заболевания — это уже всегда поздно, — рассказал Вадим Николаевич.

Увидеть онкологию на ранних стадиях может любой опытный врач, но чтобы это случилось вовремя, нужно регулярно проходить обследование. Программа скрининга, диспансеризация, онконастороженность, здоровый образ жизни — только эти моменты могут помочь.

Какие именно анализы и исследования помогут определить рак на ранних стадиях, сколько человек уже больны онкологией в Бердске — читайте интервью «Курьер. Среда. Бердск» с главным онкологом региона Вадимом Захаровым в ближайшие дни.

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От редакции

Вы давно были у врача?

Гость, 25 сентября 2019 22:51
Как говорил один уважаемый доктор: Все мы - онкобольные, но не каждый доживает до своего рака.

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