Несчастные двери: взяли предоплату у одинокой женщины и исчезли продавцы дверей из Новосибирска

В редакцию обратилась мать пострадавшей, живущая в Бердске. Ее дочь долгие годы копила на квартиру. Решила поставить двери. Только ошиблась адресом — продавцы предоплату 45 тыс. рублей взяли и исчезли. У предпринимательницы сотни тысяч рублей долга.

Женщина отдала предоплату за двери, но так и не видела ни дверей. но своих денег

Вера Севрюкова воспитывает сына одна. Живет в городе Стрижевой Томской области. Считает своим долгом дать парню опору в жизни, свой угол. С трудом она накопила и приобрела в 2016 году небольшую квартиру в Новосибирске (сын здесь учится). Нужно было сделать туда двери. Только покупка этих дверей обернулась для нее проблемой, которая не может решиться уже два года.

Предыстория

Вера Ивановна долго выбирала место, где заказать двери. Она часто приезжает к сыну, и нашла бутик в «Калейдоскопе» на улице К. Маркса Новосибирска.

— Зовут парня, который продавал мне двери, Максим Мартынов. Чтобы была хорошая скидка, нужно было сделать предоплату 60%. Вышло 45 тысяч рублей. Я заплатила эти деньги и стала ждать двери, — рассказывает Вера Ивановна.

Вера Севрюкова уехала спокойно домой. Продавец пообещал ей, что со следующим ее приездом в Новосибирск, двери будут готовы.

— Ближе к своему приезду я решила позвонить. Один раз позвонила, никто не ответил, второй раз позвонила, снова никто не ответил. Я стала подозревать неладное, за переживала, — вспоминает Вера Севрюкова.

Потом женщина решила позвонить по второму номеру на визитке. Ей сказали, что он давно обанкротился, искать бесполезно.

— Так я не увидела ни дверей, ни своих денег, — сетует Вера Ивановна.

Спустя время она приехала в Новосибирск, пришла в «Калейдоскоп». Торговая точка с дверями была закрыта. Но спустя время в этом же месте открылся другой магазин. И продавцом здесь была та же девушка, что и работала на дверях.

— Девушка рассказала, что он им не выплатил зарплату. И в суд они не смогли подать, так как у них не был документов. Они оказались тоже пострадавшими, — рассказала Вера Севрюкова.

Тогда женщина решила не оставлять это дело. Она начала выяснять подробности по этой конторе. Узнала, что ИП оформлено на Мартынову Юлию Сергеевну (видимо жену Максима Мартынова — прим. авт.). На руках у нее был договор, и она подала в суд. Первый суд прошел сначала в Новосибсирке, на него обвиняемая не явилась. Затем по адресу прописки Веры Ивановны- в Стрижевом, суда тоже никто не приехал. Но решение было в пользу Севрюковой.

— Суд присудил вернуть мне деньги и компенсацию, неустойку. Общая сумма — 145 тысяч рублей, — рассказывает Вера Ивановна.

Денег так и нет

Получить присужденные деньги Вере Ивановне так не удалось, спустя два года. Она отправила исполнительный лист в Тогучин, так как по документам Юлия Мартынова живет в там. Но ответов так и не получила. Реакция появилась только когда Вера Ивановна стала писать судебным пристава и в прокуратуру. Но приходили только письма о том, что у Мартыновой нет имущества и найти ее по адресу прописки не могут. Последний ответ она получала в этом году в июне.

— Эту Юлию Мартынову найти никто не может. Судебные приставы пишут мне, что в банках средств нет, машин нет. Приходят по месту прописки — там живет мать. Она говорит, что не знает, где живет ее дочь. И на протяжении двух лет, они мне отвечают одно и тоже, — возмущена Вера Севрюкова.

На сайте управления Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области есть раздел Банк данных исполнительных производств. Здесь через поисковой запрос можно найти информацию о должниках, которая находится в открытом доступе. Так Вара Ивановна нашла информацию о Юлии Мартыновой. На ее имя есть исполнительные листы по задолженностям на сотни тысяч рублей. Также Мартынова не платит налоги, должна оплатить госпошлину и штраф от ГИБДД (хотя по данным приставов машины у Юлии нет). Также девушка не выплатила кредит в 200 тысяч рублей, и на ее имущество наложен арест. Есть имущественные взыскания в пользу физических и юридических лиц.

По многим исполнительным листам на имя Юлии Мартыновой уже истекли сроки. Вера Ивановна боится, что по ее решению суда также истечет срок, и она не увидит своих денег.

— Я считаю, что приставы бездействуют. Я находила в соцсетях эту Юлию Мартынову, — говорит Вера Севрюкова.

«Курьер. Среда. Бердск» сделала официальный запрос в управление Федеральную службу судебных приставов региона с вопросами о том, какие меры предприняты для взыскания средств с Юлии Мартыновной. Действительно ли девушка вместе со своим мужем взяла предоплату с нескольких людей, и исчезла. Могут ли ее действия попасть под статью мошенничество? Как только будет получен ответ, мы опубликуем продолжение. Читайте подробности в ближайшее время.

Также редакция «Курьер. Среда. Бердск» готова выслушать мнение второй стороны — Юлии Мартыновой по тел. 3-00-10.