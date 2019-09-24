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Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА

17:00 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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Награду вручают с 2016 года, в прошлом году ее обладателем стал Лука Модрич, до этого два года подряд приз получал Криштиану Роналду.

Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА
Месси стал футболистом года по версии ФИФА

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока года по версии ФИФА.

Церемония награждения прошла в Милане.

В прошедшем сезоне нападающий стал победителем чемпионата Испании в составе «Барселоны».


Кроме аргентинца на награду были номинированы Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»)

Награду вручают с 2016 года, в прошлом году ее обладателем стал Лука Модрич, до этого два года подряд приз получал Криштиану Роналду.

Источник: sport-interfax.ru

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