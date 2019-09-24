Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА

Награду вручают с 2016 года, в прошлом году ее обладателем стал Лука Модрич, до этого два года подряд приз получал Криштиану Роналду.

Месси стал футболистом года по версии ФИФА

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока года по версии ФИФА.

Церемония награждения прошла в Милане.

В прошедшем сезоне нападающий стал победителем чемпионата Испании в составе «Барселоны».



Кроме аргентинца на награду были номинированы Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»)

Награду вручают с 2016 года, в прошлом году ее обладателем стал Лука Модрич, до этого два года подряд приз получал Криштиану Роналду.

Источник: sport-interfax.ru