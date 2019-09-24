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Как «вернуть» Крым, объяснили США Украине

16:15 24.09.2019 Фото: pixabay.com
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Украина должна стать успешным демократическим государством. Тогда жители Крыма и Донбасса сами захотят вернуться.

Как «вернуть» Крым, объяснили США Украине
США объяснили Украине, как «вернуть» Крым

Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер объяснил Украине, как вернуть себе утраченные территории. Его слова процитировал сайт «Утро.ру».
Волкер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что в случае невозможности выполнить минские соглашения Украина должна стать успешным демократическим государством. Тогда жители Крыма и Донбасса сами захотят вернуться.

«Украина, которая является успешным демократическим государством, все больше процветает и интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий — они тоже захотят стать частью этой Украины», — заявил Волкер.

Он добавил, что в 2014 году США до последнего не верили, что Крым станет частью России.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. Большинство жителей выступили за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира не признают его результаты и обвиняют российскую сторону в незаконном захвате территории.

Источник: 360tv.ru

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От редакции

Наивные?

Гость, 24 сентября 2019 21:25
То есть, украина может выполнять, может не выполнять минские соглашения?! Может заявлять, что выполнять их не собирается, хотя и подписала - а санкции против России, которая "Не является стороной минских договорённостей!", и подписи представителя России на минских переговорах Лукина там вообще нет!-??? Вот вам "международное право", вот вам "юридические принцЫпЫ", вот вам "светозарный град на холме"!

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