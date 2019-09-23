Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК

По замыслу заказчика, криминального авторитета, король шансона, обнаружив кражу, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности.

Соучастники намеревались лишь похитить из дома короля шансона антиквариат и ценности

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области благодаря комплексу следственных действий, проведенному с соучастниками и свидетелями преступления, удалось установить в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом «Михаил Круг». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в главке СКР.

На первоначальном этапе расследования было установлено, что 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери в вечернее время в дом Михаила Круга, расположенный в поселке Мамулино областного центра, тайно проникли двое мужчин с целью ограбления, и один из них совершил убийство певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось в связи с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик.

При изучении материалов уголовного дела следователями Следственного комитета была проведена колоссальная работа по восстановлению мельчайших подробностей преступления. Допрашиваемые в ходе следствия лица по прошествии длительного времени уже не могли воспроизвести детали случившегося в ночь на 1 июля 2002 года. Следствием отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве совершения преступления, а также совершении преступления лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. Следственными органами СК России был проверен каждый знакомый певца, а также люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также все жители поселка, в котором произошла трагедия.

В ходе работы над установлением причастных к совершению преступления лиц в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды «Тверские волки», действовавшей в то время на территории города Твери и Тверской области. На причастность к совершению убийства Михаила Круга проверялся в том числе член указанной банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Каких-либо прямых доказательств, свидетельствующих о совершении данного преступления Агеевым, на тот момент получено не было. Однако в 2019 году в рамках осуществления следователями Следственного комитета деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, в связи с чем предварительное следствие по делу возобновлено.

Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с сотрудниками областных УМВД, МЧС и УФСИН России, спецподразделений Росгвардии, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств были установлены лица, причастные к совершению преступления.

В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор этапированы осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов.

С указанными лицами следователям удалось установить психологический контакт, в результате чего Александр Агеев дал признательные показания о нападении им совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Михаила Круга. В ходе проведения следственных действий Агеев указал мотивы, по которым они проникли в дом потерпевшего, пояснив при этом, что убийство певца не планировалось. Агеев сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного в определенных кругах как «Лом», погибшего в 2006 году, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, которого, по информации, имевшейся в распоряжении участников банды, совместно с семьей в указанный вечер не должно было быть дома.

Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него 2 раза из имевшегося у него пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Смерть певца наступила в больнице города Твери в результате огнестрельных ранений груди и живота.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»), также в настоящее время отбывающим наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осипов подробно рассказал следователям Следственного комитета мотивы убийства Веселова, обусловленные местью за совершенное последним убийство Михаила Круга. Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

Следователями регионального СК России и сотрудниками УМВД России по Тверской области проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Так, показания Александра Агеева полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями иных лиц, которые логичны, последовательны, взаимосвязаны и отражают всю картину происшествия, протоколами осмотров, иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов. С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.