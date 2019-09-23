На осенний отпуск денег у россиян нет?

36% пользователей заявили, что откажутся от отпуска этой осенью из-за отсутствия финансов. Но 44% все-таки поедут на отдых за рубеж.

Хотели бы попасть на вечернюю рыбалку на Эгейском море?

Telegram-канал Трэвелхакер провёл опрос пользователей, чтобы выяснить, где они собираются провести осенний отпуск в 2019 году. Выяснилось, что 44% респондентов предпочтут поездки за границу, ещё 18% отдохнут на российских курортах. 2% рассказали, что поездкам предпочтут дачу или отправятся в гости к друзьям. Оставшиеся 36% пользователей заявили, что откажутся от отпуска этой осенью из-за отсутствия финансов.

Всего в опросе принял участие 1281 респондент.

Ранее Трэвелхакер выяснил, что минимальная стоимость перелётов по России этой осенью составила 565 рублей. За эти деньги путешественники могут приобрести билеты из Москвы в Калугу. Также в сегмент до 2 000 рублей попали перелёты из Москвы в Краснодар, Псков, Сочи и Анапу.