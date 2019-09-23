23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Короткие ногти: 5 способов ускорить рост ногтей?

17:22 23.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Найти хорошего мастера маникюра — это довольно сложная задача, которая требует должного подхода.

Короткие ногти: 5 способов ускорить рост ногтей?
Некоторые в нетерпении наращивают ногти, чем могут ещё больше навредить естественным ногтям

Многие хотят иметь длинные и красивые ногти, но не знают, как можно их отрастить. Некоторые в нетерпении наращивают ногти, чем могут ещё больше навредить естественным ногтям. А ведь всего лишь нужно следовать советам, о которых пойдёт речь в данной статье.

Способ №1: придать ногтям форму

Чтобы ногти хорошо росли и не ломались, им необходимо придать правильную форму. Не нужно их перепиливать и сильно спиливать. Отслоение края ногтя снимается движениями сверху-вниз от свободного края ногтя к кутикуле. Маникюр в домашних условиях нужно делать при помощи абразивной пилки, но ни в коем случае не металлической.

Способ №2: делать ванночки для укрепления

Ускорить рост ногтей важно, но длинными они станут только в том случае, если они крепки. Многие замечали, что на море ногти растут быстрее. Всё дело в морской воде. Воссоздать такую атмосферу можно с помощью морской соли. Ванночку надо делать на её основе, добавив в смесь масла или лимон. Ванночку делать 1-2 раза в неделю по 10-15 минут. Всё это благотворно скажется на здоровье ногтей – укрепит их и ускорит рост.

Способ №3: использовать масла для кутикулы

Два-три раза в день нужно использовать масло для кутикулы. Она в таком случае не будет сохнуть, боковые валики не огрубеют. Это облегчит процесс удаления кутикулы. А, возможно, её даже не придётся удалять во время маникюра.

Способ №4: найти хорошего мастера

Это довольно сложная задача, которая требует должного подхода. Если вы собираетесь покрывать ногти гель-лаком, то это только ускорит рост ногтей. Всё дело в том, что гель-лак помогает защитить ногти от вредных воздействий окружающей среды, например, ударов, мытья посуды и прочих моментов. Если покрытие будет проводится неправильно, то это только ухудшит их состояние. Поэтому важно найти мастера-профессионала.

Способ №5: курс витаминов

Питание является важной составляющей быстрого роста ногтей. Иногда его бывает недостаточно для ногтей и их красоты, тогда на помощь должны прийти витамины. Пропив курс таких веществ, вы заметите, что ногти и волосы стали крепче и лучше расти.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы ухаживаете за ногтями?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год 6
20:50 23-09-2019
Не помогли € 40 тыс.: Загадочный католический собор в Бердске достраивают третий год
БердскSOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск 1
19:59 23-09-2019
SOS: шторм с дождем и сильным ветром накроет в ночь на 24 сентября Бердск
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО? 1
19:42 23-09-2019
Как вы воспринимаете ипотеку под 2% для молодых семей ДФО?
В маршрутке найдена детская куртка
19:38 23-09-2019
В маршрутке найдена детская куртка
БердскБез холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
19:21 23-09-2019
Без холодной воды на день останутся 8 многоквартирных домов в центре Бердска
БердскЗапутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска 4
19:00 23-09-2019
Запутавшегося в сетях утопленника нашли в Обском море водолазы из Бердска
БердскФекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне 7
18:55 23-09-2019
Фекальные аварии задушили Бердск: КБУ ищет деньги на ремонт канализации в Микрорайоне
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
18:45 23-09-2019
Имя убийцы певца Михаила Круга озвучил СК
БердскОтопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут 16
18:45 23-09-2019
Отопление включат с 25 сентября в жилых домах Бердска. Но бердчане уже мерзнут
БердскСуд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове 1
18:35 23-09-2019
Суд решит: процесс по убийству из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска пройдет в Новосибирске или Кемерове