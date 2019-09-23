Короткие ногти: 5 способов ускорить рост ногтей?

Некоторые в нетерпении наращивают ногти, чем могут ещё больше навредить естественным ногтям

Многие хотят иметь длинные и красивые ногти, но не знают, как можно их отрастить. Некоторые в нетерпении наращивают ногти, чем могут ещё больше навредить естественным ногтям. А ведь всего лишь нужно следовать советам, о которых пойдёт речь в данной статье.

Способ №1: придать ногтям форму

Чтобы ногти хорошо росли и не ломались, им необходимо придать правильную форму. Не нужно их перепиливать и сильно спиливать. Отслоение края ногтя снимается движениями сверху-вниз от свободного края ногтя к кутикуле. Маникюр в домашних условиях нужно делать при помощи абразивной пилки, но ни в коем случае не металлической.

Способ №2: делать ванночки для укрепления

Ускорить рост ногтей важно, но длинными они станут только в том случае, если они крепки. Многие замечали, что на море ногти растут быстрее. Всё дело в морской воде. Воссоздать такую атмосферу можно с помощью морской соли. Ванночку надо делать на её основе, добавив в смесь масла или лимон. Ванночку делать 1-2 раза в неделю по 10-15 минут. Всё это благотворно скажется на здоровье ногтей – укрепит их и ускорит рост.

Способ №3: использовать масла для кутикулы

Два-три раза в день нужно использовать масло для кутикулы. Она в таком случае не будет сохнуть, боковые валики не огрубеют. Это облегчит процесс удаления кутикулы. А, возможно, её даже не придётся удалять во время маникюра.

Способ №4: найти хорошего мастера

Это довольно сложная задача, которая требует должного подхода. Если вы собираетесь покрывать ногти гель-лаком, то это только ускорит рост ногтей. Всё дело в том, что гель-лак помогает защитить ногти от вредных воздействий окружающей среды, например, ударов, мытья посуды и прочих моментов. Если покрытие будет проводится неправильно, то это только ухудшит их состояние. Поэтому важно найти мастера-профессионала.

Способ №5: курс витаминов

Питание является важной составляющей быстрого роста ногтей. Иногда его бывает недостаточно для ногтей и их красоты, тогда на помощь должны прийти витамины. Пропив курс таких веществ, вы заметите, что ногти и волосы стали крепче и лучше расти.

Источник: МедикФорум