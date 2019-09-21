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Убил двух лосей и расфасовал мясо по 10 мешкам в природном заказнике браконьер из Сузуна

19:39 21.09.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
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Разделав туши животных, мужчина спрятал мешки с мясом в лесу, а на следующий день вернулся за ними на автомобиле УАЗ-469. У сузунца изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-18.

Убил двух лосей и расфасовал мясо по 10 мешкам в природном заказнике браконьер из Сузуна
В ходе осмотра транспортного средства и места забоя полицейские обнаружили и изъяли 10 мешков с мясом

19 сентября около 6 часов утра в отдел МВД России по Сузунскому району обратился государственный инспектор по охране животного мира, который сообщил о факте незаконной охоты на территории государственного заказника, сообщает ГУ МВД по НСО.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что подозреваемый — 72-летний житель рабочего поселка Сузун — днем ранее совершил отстрел двух лосей. Разделав туши животных, мужчина спрятал мешки с мясом в лесу, а на следующий день вернулся за ними на автомобиле УАЗ-469. В ходе осмотра транспортного средства и места забоя полицейские обнаружили и изъяли 10 мешков с мясом, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-18.

В настоящее время по данному факту в отделе МВД России по Сузунскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба». Проводится дальнейшее расследование.

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