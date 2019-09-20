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Народные новости / Общество

Дороги отремонтировали, ели посадили — теперь их нужно огородить

19:30 20.09.2019
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Зимой при уборке снега саженцы в Новом поселке погибнут.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Татьяна:
— В Новом поселке отремонтированы дороги и благоустроены пешеходные зоны. Посажены саженцы елей. Но их нужно огородить, поскольку зимой при уборке снега саженцы погибнут!!!

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