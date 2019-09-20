Дороги отремонтировали, ели посадили — теперь их нужно огородить

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Татьяна:

— В Новом поселке отремонтированы дороги и благоустроены пешеходные зоны. Посажены саженцы елей. Но их нужно огородить, поскольку зимой при уборке снега саженцы погибнут!!!