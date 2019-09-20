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Красота / Общество

Как злыдне избавиться от «лица стервы»? Новый тренд в красоте

17:45 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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Оказывается, женщины замечают, что когда они пребывают в расслабленном состоянии или не пытаются изобразить конкретных эмоций, их лицо непроизвольно принимает раздраженный, недовольный или злой вид.

Как злыдне избавиться от лица стервы? Новый тренд в красоте
Для устранения «лица стервы» врач использует ботокс и филлеры, которые вкалываются в области вокруг рта и под бровями

В США возник новый тренд, который возможно станет вскоре общемировым. Там женщины начали обращаться к пластическим хирургам с просьбой избавить их от злого выражения в облике, так называемого «лица стервы».

Об этом явлении пишет New York Post, ссылаясь на пластического хирурга из нью-йоркской клиники Shafer Plastic Surgery & Laser Center доктора Дэвида Шэфера. Врач утверждает, что к нему постоянно приходят клиентки, которым не нравится их выражение лица.

Специалист детально объяснил, чем недовольны его пациентки. Оказывается, женщины замечают, что когда они пребывают в расслабленном состоянии или не пытаются изобразить конкретных эмоций, их лицо непроизвольно принимает раздраженный, недовольный или злой вид.

Такому выражению пластический хирург дал специальное название Resting bitch face — лицо отдыхающей стервы.

«Женщины не всегда применяют этот термин, но когда я упоминаю лицо «отдыхающей стервы», они говорят: «Точно»», — рассказал доктор Шэвер.

Он добавил, что его клиенткам хочется, чтобы в моменты расслабления их лица выглядели приветливо. Специалист поделился, что несколько раз в неделю помогает разным людям получать такие «позитивные» лица.

Для устранения «лица стервы» врач использует ботокс и филлеры, которые вкалываются в области вокруг рта и под бровями. Данная процедура смягчает черты лица и делает его добрее на вид. Эффект вмешательств держится до двух лет.

Источник: МедикФорум

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