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Здоровье / Общество

Тук-тук: Услышь свои глаза! Им больно!

17:14 20.09.2019, Любовь Хабибуллина Фото: pixabay.com
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Мир, полный красок, ароматов и звуков, дарят нам наши органы чувств. При каких симптомах необходимо пойти на прием к окулисту?

Тук тук: Услышь свои глаза! Им больно!
Когда один из них выходит из строя, вся картина мира меняется. Забота о здоровье глаз и корректировка снизившегося зрения позволяет восстановить баланс в мировосприятии
Люди получают информацию об окружающей их среде посредством основных органов чувств: глаз (зрение), ушей (слух), языка (вкус), носа (обоняние), кожи (осязание, ощущение температуры, боли). Глаза — важнейший из органов чувств, и беречь зрение — наша важнейшая обязанность.

Нарушение зрения — это снижение остроты зрения. Чтобы предупредить нарушение зрения или остановить его ухудшение, необходимо научиться слушать свои глаза, замечать наступающее утомление и снимать мышечное напряжение. К сожалению, нарушения зрения бывают и генетическими, повлиять на которые мы не в силах.

К основным нарушениям, связанным с изменением формы хрусталика и глазного яблока, относятся:
— близорукость
— дальнозоркость
— пресбиопия
— астигматизм

Коррекция зрения при такого рода заболеваниях предполагает ношение очков или контактных линз. Правильно подобранные очки позволяют привести зрение в норму, корректируя изображение на сетчатке глаза. Но постоянное ношение очков имеет серьезное отрицательное действие, поскольку они фиксируют напряженное или расслабленное состояние мышц глаза, а это способствует дальнейшему ухудшению зрения.
При легких формах заболевания обязательно следует тренировать мышцы глаз, выполняя специальную зарядку. Здоровым глазам регулярные упражнения пойдут на пользу, они позволят предупредить заболевания.

Когда стоит обратиться к окулисту?
Как понять, что пора обратиться к врачу? Офтальмолог — это врач, занимающийся лечением глазных болезней. Если у вас появился хотя бы один из нижеперечисленных тревожных симптомов, обязательно обратитесь к специалисту:
— боль в глазах;
— сильное и длительное покраснение глаз;
— сильный или длительный зуд глаз;
— появление гнойных выделений или усиленное слезотечение;
— травма глаз или век;
— гиперчувствительность глаз к свету;
— неспособность полностью поднимать веко.

Не затягивайте с походом к врачу, вовремя установленный диагноз и терапия помогут сохранить хорошее зрение.

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