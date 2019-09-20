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Путин следит за крупнейшими военными учениями «Центр-2019»

18:00 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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В ходе маневров воинские формирования отрабатывают отражение наступления и нанесение огневого поражения условному противнику. Всего в стратегических командно-штабных учениях участвуют 128 тыс. военных, в том числе иностранных.

Путин следит за крупнейшими военными учениями Центр 2019
В ходе маневров воинские формирования отрабатывают отражение наступления и нанесение огневого поражения условному противнику

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наблюдают за активной фазой стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» в Оренбургской области.

Вместе с главами государств в командно-наблюдательном пункте на полигоне Донгуз находятся министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев, а также руководители делегаций, в том числе — министры обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе маневров на полигоне Донгуз воинские формирования Вооруженных сил России при поддержке воинских контингентов из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана отрабатывают отражение наступления и нанесение огневого поражения условному противнику. От России в этих действиях принимают участие группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, авиация, соединения сухопутных войск, ВДВ, специального назначения, инженерных и железнодорожных войск, РХБЗ, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В основном этапе «Центра-2019» участвуют также более 2 тыс. иностранных военнослужащих, в том числе мотострелки, танкисты, артиллеристы, подразделения ВДВ, Сухопутных войск. Также в учении будут задействованы 28 самолетов и вертолетов Китая.

Согласно сценарию маневров, во время начального этапа мотострелки сорвут наступление условного противника путем вовлечения его в «огневой мешок». В ходе следующего эпизода двумя ракетами «Искандер-М» будут нанесены удары по передовым командным пунктам, позициям артиллерии и вторым эшелонам условного противника. В свою очередь средства ПВО отразят зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», ПЗРК «Игла» удары крылатых ракет и ударных беспилотников. Параллельно прорвавшиеся бандгруппы будут блокированы подразделениями ВС Таджикистана и Узбекистана.

На следующем этапе будет задействован оперативный и тактический десант, в задачи которого войдет захват и удержание рубежа, а затем начнется наступление на обороняющегося условного противника. В завершение эпизода учений подразделения тылового и технического обеспечения осуществят подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

В основу выполнения учебно-боевых задач на учениях будет положен опыт боевых действий в Сирии и апробированные в ходе боевой подготовки способы действий соединений с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.

«Центр-2019»
Всего в учениях «Центр-2019» принимают участие порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. В учениях также принимают участие военнослужащие Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Источник: ТАСС

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