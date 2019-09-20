Он попросил своего друга Дмитрия Корнейчука похоронить в селе Загорцы, рядом с могилой дедушки друга.

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.

«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — заявил актер в интервью украинскому изданию Сегодня.ua.

Дмитрий Корнейчук является помощником и близким другом Микки Рурка.



Микки Рурк – американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых “Девять с половиной недель”, “Сердце ангела”, “Бойцовая рыбка” и другие.

Источник: РИА Новости