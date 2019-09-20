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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

17:05 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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Он попросил своего друга Дмитрия Корнейчука похоронить в селе Загорцы, рядом с могилой дедушки друга.

Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Микки Рурк попросил похоронить его на УкраинеБМЗ-сервис: Помогаем сохранить добрую память о близкихЕщё 51 новостей

Голливудский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы.
«Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — заявил актер в интервью украинскому изданию Сегодня.ua.

Дмитрий Корнейчук является помощником и близким другом Микки Рурка.

Микки Рурк – американский актер и сценарист. На его счету более 50 фильмов, среди которых “Девять с половиной недель”, “Сердце ангела”, “Бойцовая рыбка” и другие.

Источник: РИА Новости

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