Голая девушка крушила киоски в Микрорайоне Бердска

Буйную даму минут 40 не могли успокоить полицейские. Они задержали ее, но она продолжала вести себя неадекватно. Тогда ее передали врачам.

Обнаженная девушка вела себя буйно, ее пришлось отдать медикам

Обнаженная девушка буйно вела себя в Микрорайоне Бердска в четверг.

19 сентября вечером на ул. Боровой взбудоражила жителей своим внешним видом и неадекватным поведением молодая дама. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили, что по данному факту было сообщение в полицию.

— Ее доставили сначала в отдел (полиции), а потом направили в медицинское учреждение для оказания помощи, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер сегодня, 20 сентября.

По словам очевидцев, полицейские минут 40 пытались успокоить и задержать девушку. Им это удалось, они привезли ее в участок, но она и там продолжала буянить. Пришлось отправить ее на осмотр к врачам.