Голая девушка крушила киоски в Микрорайоне Бердска

Обнаженная девушка буйно вела себя в Микрорайоне Бердска в четверг.
19 сентября вечером на ул. Боровой взбудоражила жителей своим внешним видом и неадекватным поведением молодая дама. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели.
В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили, что по данному факту было сообщение в полицию.
— Ее доставили сначала в отдел (полиции), а потом направили в медицинское учреждение для оказания помощи, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер сегодня, 20 сентября.
По словам очевидцев, полицейские минут 40 пытались успокоить и задержать девушку. Им это удалось, они привезли ее в участок, но она и там продолжала буянить. Пришлось отправить ее на осмотр к врачам.