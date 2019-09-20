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Голая девушка крушила киоски в Микрорайоне Бердска

11:06 20.09.2019, Алена Романцова Фото: pixabay
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Буйную даму минут 40 не могли успокоить полицейские. Они задержали ее, но она продолжала вести себя неадекватно. Тогда ее передали врачам.

Голая девушка крушила киоски в Микрорайоне Бердска
Обнаженная девушка вела себя буйно, ее пришлось отдать медикам

Обнаженная девушка буйно вела себя в Микрорайоне Бердска в четверг.

19 сентября вечером на ул. Боровой взбудоражила жителей своим внешним видом и неадекватным поведением молодая дама. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили, что по данному факту было сообщение в полицию.

— Ее доставили сначала в отдел (полиции), а потом направили в медицинское учреждение для оказания помощи, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер сегодня, 20 сентября.

По словам очевидцев, полицейские минут 40 пытались успокоить и задержать девушку. Им это удалось, они привезли ее в участок, но она и там продолжала буянить. Пришлось отправить ее на осмотр к врачам.

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От редакции

Приходилось наблюдать буйных женщин?

Андрей, 20 сентября 2019 12:02
Ее не полиция задержала, а сотрудники ГБР Подразделение Д. Полицию вызывали, они не ехали. Приехали полицейские только тогда когда ГБР ее задержали и сами вызвали. Исправьте.
Василий, 20 сентября 2019 12:24
А есть видео задержания или фото?
Гость, 20 сентября 2019 12:46
Подтверждаю. Сидела эта .. не знаю как назвать..в общем в халате на голое тело, вся рожа разбитая, молодая, на наркоманку похожая. Наручниками пристегнул к батарее в киоске на торговом. Сначала приехали две машины гбр , потом только наша доблестная полиция. Полиция у нас вообще не сильно торопится на выезды, уже не раз проверено.
Новый мэр, 20 сентября 2019 12:38
Где видео ?
Аноним, 20 сентября 2019 12:57
Красава... И никто и ничего ей не сможет предъявить, ещё сама потом жалобу накатает на всех...

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