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Повар облил горящим маслом российских детей в Турции

10:11 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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Помощь раненым оказывали немецкие и голландские гости, пока россияне стояли в стороне, снимая происходящее на камеру. Отель взял вину на себя, оплатил лечение пострадавших в турецкой клинике и дальнейшие услуги врачей в России.

Повар облил горящим маслом российских детей в Турции
Уральских детей облили горящим маслом на отдыхе в Турции

На отдыхе в Турции из-за ошибки во время проведения шоу горящим маслом облили восемь человек. Среди них дети их Екатеринбурга.

«Пострадали восемь человек, реально люди горели. В их числе — два моих сына: им 3,5 года и 10 лет», — сообщил отец пострадавших детей. Как уточняет E1, семья из Екатеринбурга остается в Турции еще на несколько дней из-за того, что один ребенок находится под капельницей и пока не может перенести перелет.

Инцидент произошел во время финального ужина в отеле, по ходу которого повар допустил ошибку, из-за чего горящее масло потекло на посетителей гостиницы. Как отмечает житель Екатеринбурга, помощь раненым оказывали немецкие и голландские гости, пока россияне стояли в стороне, снимая происходящее на камеру.

По словам отца пострадавших, у него нет претензий к гостинице. Отель взял вину на себя, оплатил лечение пострадавших в турецкой клинике, а также дальнейшие услуги врачей в российских больницах.

Источник: ura.news

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