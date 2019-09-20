Европа устала от Украины: несмотря на советы ЕС, Киев погряз в коррупции

Президент Эстонии заявила, что часть государств – членов Европейского союза все равно «поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой».

Таллин, Эстония

В Европе устали от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

Так глава республики ответила на замечание журналиста, что несмотря на поддержку Таллина Киеву, в «более широкой Европе» все сильнее наблюдается усталость от Украины.

«Да. И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее», — сказала Кальюлайд.

Президент также добавила, что в ее стране осознают, что часть государств – членов Европейского союза все равно «поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией.

Источник: РИА Новости