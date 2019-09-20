20.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска

09:45 20.09.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
0

Экспонаты Виктора Маздорова из бересты хранятся в частных коллекциях по всему миру и у первых лиц России. По мнению заслуженной артистки РФ Зои Тереховой, работы очень трогают — слезы на глазах наворачиваются.

Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Глядя на работы Виктора Маздорова у многих начинают светиться глаза

17 сентября в арт-зале бердского историко-художественного музея открылась выставка «Береста Сибири». Работы созданы в мастерской под руководством Виктора Маздорова.

— В арт-зале стало теплее. Не потому, что мы знали прогноз погоды, что сегодня на улице солнечно и тепло. Взгляните вокруг. От этих экспонатом веет теплом. Бересту называют теплым материалом. Каждое творение хранит тепло рук мастера, оно пропитано любовью к своему делу и преданностью к своему ремеслу. После взгляда на работы, у многих начинают светиться глаза. А это самое главное богатство любого мастера, — открыла выставку руководитель художественного отдела бердского историко-художественного музея Елена Таедема.

По мнению директора историко- художественного музея Марины Пащенко, в зале собрались только друзья такой теплой, замечательной выставки:

-Каждый из вас получит частичку тепла и огромное удовольствие, умиротворение, разглядывая каждую из этих работ.

По образованию Виктор Маздоров художник, окончил художественно-графическое отделение Бийского педучилища, а позже – художественно-графический факультет Новосибирского пединститута. В конце 1980-х он жил и работал в Колывани. Его художественная мастерская в основном оформляла плакаты с лозунгами для партийных и сельских мероприятий. Когда началась перестройка, работа перестала быть кому-то нужной. Стали выживать, кто как может. Друг предложил Виктору организовать при лесхозе сувенирный цех – делать изделия из бересты. Он стал изучать литературу, осваивать технологию. Съездил к мариинским мастерам в Кемеровскую область.

— Попробовал, увлекся — материал интересный, с огромными возможностями. Из него можно плести, резать, теснить, расписывать. Это не золото, не серебро и не камень. Из него крестьяне начинали делать берестяную утварь. Он обладает антисептическими свойствами, хорошо сохраняет температуру. Но руки художника стараются из этого материала сделать произведение искусства. Мы его превращаем в элитный, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» художник.

Заказчики мастерской первые лица России.

Мастер поведал, что раньше заказывали туески. В то время все бедствовали, немцы уезжали в Германию, евреи — в Израиль:

-Я не успевал приезжать в салоны и привозить товар: шкатулки, туески, украшения. Их разбирали молниеносно.
Сейчас пользуются спросом картины, панно, иконы. На работу может уходить больше месяца, и стоят они около 100 тысяч рублей.

Последняя работа — карусель «Берестяной хоровод». Виктор Васильевич нашел человека, который сделал сам механизм: кидаешь монетку икарусель начинает крутится, включается подсветка, играет музыка. На международном фестивале «Праздник топора» в Томске в августе эту работу приобрели в качестве символа фестиваля.

Это настолько прекрасно, что слезы на глазах наворачиваются

За годы работы мастер воспитал много учеников.Одна из них — преподаватель в бердском клубе «Орленок» Алена Лидяева.

— Я всегда восхищалась своим учителем. Его работы отличает очень высокий профессионализм. Это необычные и интересные картины, которые проработаны для мелочей. Каждая завитушка, травинка тщательно сделаны с любовью и теплотой. Мне очень нравятся панно с животными. Очень красиво, можно повесить в любом доме, коттедже, ресторане, — считает мастерица.

На выставку приехали художники, среди гостей была и известная новосибирская актриса.
— Я просто восхищаюсь, мы знакомы 30 лет. Каждый раз когда прихожу в мастерскую, у меня просто дух захватывает. Я сажусь и смотрю. Это настолько прекрасно, что слезы на глазах наворачиваются. Эти работы очень трогают. Малышки — с юмором, иконы освящают, у меня дома есть иконы, подаренные мастером, — приналась заслуженная артистка РФ Зоя Терехова.

Выставка продлится до 20 октября.

Автор видео Елена Белоусова

Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете на выставку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Изменения с шеей могут оказаться признаком рака
10:27 20-09-2019
Изменения с шеей могут оказаться признаком рака
Овсянку, сэр! А как правильно есть овсянку?
10:25 20-09-2019
Овсянку, сэр! А как правильно есть овсянку?
Греф мечтает о четырехдневной рабочей неделе
10:20 20-09-2019
Греф мечтает о четырехдневной рабочей неделе
БердскЗа звание «Народный участковый-2019» борется полицейский из Бердска Алексей Велижанский
10:15 20-09-2019
За звание «Народный участковый-2019» борется полицейский из Бердска Алексей Велижанский
Как избавиться от нового вида тараканов? Маленькие рыжухи в виде муравьев одолели! 2
10:11 20-09-2019
Как избавиться от нового вида тараканов? Маленькие рыжухи в виде муравьев одолели!
Повар облил горящим маслом российских детей в Турции
10:11 20-09-2019
Повар облил горящим маслом российских детей в Турции
Европа устала от Украины: несмотря на советы ЕС, Киев погряз в коррупции 1
10:00 20-09-2019
Европа устала от Украины: несмотря на советы ЕС, Киев погряз в коррупции
БердскИконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
09:45 20-09-2019
Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска
От хамства отучать врачей будут по специальной системе на Ставрополье
09:30 20-09-2019
От хамства отучать врачей будут по специальной системе на Ставрополье
Кокорин поужинал на 73 тыс. рублей после выхода из тюрьмы
09:15 20-09-2019
Кокорин поужинал на 73 тыс. рублей после выхода из тюрьмы