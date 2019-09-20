Иконы и картины на несколько миллионов рублей привезли в музей Бердска

Экспонаты Виктора Маздорова из бересты хранятся в частных коллекциях по всему миру и у первых лиц России. По мнению заслуженной артистки РФ Зои Тереховой, работы очень трогают — слезы на глазах наворачиваются.

Глядя на работы Виктора Маздорова у многих начинают светиться глаза

17 сентября в арт-зале бердского историко-художественного музея открылась выставка «Береста Сибири». Работы созданы в мастерской под руководством Виктора Маздорова.

— В арт-зале стало теплее. Не потому, что мы знали прогноз погоды, что сегодня на улице солнечно и тепло. Взгляните вокруг. От этих экспонатом веет теплом. Бересту называют теплым материалом. Каждое творение хранит тепло рук мастера, оно пропитано любовью к своему делу и преданностью к своему ремеслу. После взгляда на работы, у многих начинают светиться глаза. А это самое главное богатство любого мастера, — открыла выставку руководитель художественного отдела бердского историко-художественного музея Елена Таедема.

По мнению директора историко- художественного музея Марины Пащенко, в зале собрались только друзья такой теплой, замечательной выставки:

-Каждый из вас получит частичку тепла и огромное удовольствие, умиротворение, разглядывая каждую из этих работ.

По образованию Виктор Маздоров художник, окончил художественно-графическое отделение Бийского педучилища, а позже – художественно-графический факультет Новосибирского пединститута. В конце 1980-х он жил и работал в Колывани. Его художественная мастерская в основном оформляла плакаты с лозунгами для партийных и сельских мероприятий. Когда началась перестройка, работа перестала быть кому-то нужной. Стали выживать, кто как может. Друг предложил Виктору организовать при лесхозе сувенирный цех – делать изделия из бересты. Он стал изучать литературу, осваивать технологию. Съездил к мариинским мастерам в Кемеровскую область.

— Попробовал, увлекся — материал интересный, с огромными возможностями. Из него можно плести, резать, теснить, расписывать. Это не золото, не серебро и не камень. Из него крестьяне начинали делать берестяную утварь. Он обладает антисептическими свойствами, хорошо сохраняет температуру. Но руки художника стараются из этого материала сделать произведение искусства. Мы его превращаем в элитный, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» художник.

Заказчики мастерской первые лица России.

Мастер поведал, что раньше заказывали туески. В то время все бедствовали, немцы уезжали в Германию, евреи — в Израиль:

-Я не успевал приезжать в салоны и привозить товар: шкатулки, туески, украшения. Их разбирали молниеносно.

Сейчас пользуются спросом картины, панно, иконы. На работу может уходить больше месяца, и стоят они около 100 тысяч рублей.

Последняя работа — карусель «Берестяной хоровод». Виктор Васильевич нашел человека, который сделал сам механизм: кидаешь монетку икарусель начинает крутится, включается подсветка, играет музыка. На международном фестивале «Праздник топора» в Томске в августе эту работу приобрели в качестве символа фестиваля.

Это настолько прекрасно, что слезы на глазах наворачиваются

За годы работы мастер воспитал много учеников.Одна из них — преподаватель в бердском клубе «Орленок» Алена Лидяева.

— Я всегда восхищалась своим учителем. Его работы отличает очень высокий профессионализм. Это необычные и интересные картины, которые проработаны для мелочей. Каждая завитушка, травинка тщательно сделаны с любовью и теплотой. Мне очень нравятся панно с животными. Очень красиво, можно повесить в любом доме, коттедже, ресторане, — считает мастерица.

На выставку приехали художники, среди гостей была и известная новосибирская актриса.

— Я просто восхищаюсь, мы знакомы 30 лет. Каждый раз когда прихожу в мастерскую, у меня просто дух захватывает. Я сажусь и смотрю. Это настолько прекрасно, что слезы на глазах наворачиваются. Эти работы очень трогают. Малышки — с юмором, иконы освящают, у меня дома есть иконы, подаренные мастером, — приналась заслуженная артистка РФ Зоя Терехова.

Выставка продлится до 20 октября.

Автор видео Елена Белоусова

