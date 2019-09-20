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От хамства отучать врачей будут по специальной системе на Ставрополье

09:30 20.09.2019 Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края
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Губернатор поручил краевому правительству разработать систему контроля за медработниками, чтобы отслеживать соблюдение ими служебной этики в общении с пациентами.

От хамства отучать врачей будут по специальной системе на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров указал на недопустимость хамства в медицинских учреждениях

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров указал на недопустимость хамства в медицинских учреждениях. «Один хам может перечеркнуть всю работу по развитию здравоохранения, которую мы ведем», — сказал глава региона на состоявшемся в среду, 18 сентября заседании правительства Ставропольского края.

Владимир Владимиров поручил краевому правительству разработать систему контроля за медработниками, чтобы отслеживать соблюдение ими служебной этики в общении с пациентами. «Нужна система, которая даст нам возможность фиксировать каждый такой случай, молниеносно реагировать на него, чтобы полностью исключить повторение подобного», – поставил задачу губернатор.

На заседании краевого правительства власти Ставропольского края подвели промежуточные итоги внедрения механизмов «бережливой поликлиники» в медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения края Виктор Мажаров доложил губернатору, что, в частности, время ожидания очереди в регистратурах на Ставрополье сократилось, в среднем, до пяти-восьми минут с прежних полутора часов. Помимо этого, по его словам, вырос процент дозвона в медицинские учреждения — с 10-15% до 80-85%.

-До конца текущего «бережливые» стандарты внедрят во всех поликлиниках Ставропольского края, — пообещал министр здравоохранения.

Источник: kavkaz.mk.ru

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Почему врачи хамят?

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