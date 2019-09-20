Живодерка выбросила кота с 4 этажа «из хулиганских побуждений» в Москве

Полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными. Согласно выписке из ветеринарной клиники животному причинены тяжкие телесные повреждения.

Злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком обращении с животным.

В территориальный отдел полиции поступило заявление от 30-летней москвички. Женщина сообщила, что увидела, как из окна дома в Ермолаевском переулке неизвестная выбросила кота из окна.

Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую – 36-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа. Согласно выписке из ветеринарной клиники животному причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время животное находится на лечении.

Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет расследует факт убийства кота, которое, по предварительной версии совершила девочка в новосибирском Академгородке. Труп животного с отрезанными лапами и без скальпа нашли в мусорном баке.