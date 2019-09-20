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Живодерка выбросила кота с 4 этажа «из хулиганских побуждений» в Москве

08:30 20.09.2019 Фото: pixabay.com
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Полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными. Согласно выписке из ветеринарной клиники животному причинены тяжкие телесные повреждения.

Живодерка выбросила кота с 4 этажа из хулиганских побуждений в Москве
Злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком обращении с животным.

В территориальный отдел полиции поступило заявление от 30-летней москвички. Женщина сообщила, что увидела, как из окна дома в Ермолаевском переулке неизвестная выбросила кота из окна.

Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую – 36-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа. Согласно выписке из ветеринарной клиники животному причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время животное находится на лечении.

Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет расследует факт убийства кота, которое, по предварительной версии совершила девочка в новосибирском Академгородке. Труп животного с отрезанными лапами и без скальпа нашли в мусорном баке.

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