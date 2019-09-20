Живодерка выбросила кота с 4 этажа «из хулиганских побуждений» в Москве

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Пресненскому району Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком обращении с животным.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от 30-летней москвички. Женщина сообщила, что увидела, как из окна дома в Ермолаевском переулке неизвестная выбросила кота из окна.
Во время поквартирного обхода участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемую – 36-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, выбросила кота из окна четвертого этажа. Согласно выписке из ветеринарной клиники животному причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время животное находится на лечении.
Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет расследует факт убийства кота, которое, по предварительной версии совершила девочка в новосибирском Академгородке. Труп животного с отрезанными лапами и без скальпа нашли в мусорном баке.