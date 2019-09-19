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Анастасия Заворотнюк вышла из комы

20:37 19.09.2019 Фото: Википедия
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Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо, говорит пиар-директор артистки Мариной Потаповой.

Анастасия Заворотнюк вышла из комы
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Сюжет: Онкология
Анастасия Заворотнюк вышла из комы

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Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы, пишет МК.

— Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила, — рассказала «МК» подруга Заворотнюк. — Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы.Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо.

— Почему родственники Заворотнюк по-прежнему официально не разглашают эту информацию?

— Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию.

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От редакции

Дай Бог!

Аноним, 19 сентября 2019 23:14
НВР:Дай Бог!!!!!Бог Хранит Настю!

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