Анастасия Заворотнюк вышла из комы

Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо, говорит пиар-директор артистки Мариной Потаповой.

Врач объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Заворотнюк

Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы, пишет МК.

— Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила, — рассказала «МК» подруга Заворотнюк. — Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы.Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо.

— Почему родственники Заворотнюк по-прежнему официально не разглашают эту информацию?

— Их можно понять. Сейчас они боятся сглазить ситуацию.