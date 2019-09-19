Под видеокамерами выберут мэра Бердска депутаты и губернатор в 2020 году

Глава города Евгений Шестернин, назначенные также по конкурсу, отработал на своем посту 4 года. За год до выборов бердские депутаты озаботились процедурой избрания. И предложили проводить тестирование с камерами, чтобы избежать шпаргалок в рукавах претендентов на мэрское кресло.

Комитет совета депутатов Бердска принял поправки в положение о конкурсе на главу Бердска

Как пройдет конкурс по выбору мэра Бердска через год, обсудили депутаты городского совета. 19 сентября состоялось заседание комитета по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству.

Последнее положение о проведении конкурса на должность главы администрации Бердска принимали в 2015 году. За эти годы поменялось федеральное и областное законодательство. Депутаты привели его в соответствие с положением министерства региональной политики Новосибирской области.

Мэра будут избирать в рамках конкурса в два этапа. Сначала пройдет письменный тест из 30 вопросов на знание законодательства и умение вести хозяйственную деятельность в городе.

— Я понимаю, что это технически сложно будет сделать. Но, может, снимать на видео, закатывают ли кандидаты рукава пиджака, есть ли у них шпаргалки. Дети же у нас сдают ЕГЭ под камерами! Планируешь стать мэром, так будь добр разбирайся во всех аспектах жизни города, — в шутку предложила председатель комитета Елена Бороздина.

Вторым этапом кандидаты на высший муниципальный пост должны представить программу развития Бердска. После выступления с ними проведут собеседование для оценки личных и профессиональных качеств.

Кандидат в мэры должен предоставить сведения о своих доходах и членов семьи. Также кандидаты могут прислать на конкурс своих представителей на основании доверенности, если сами не могут присутствовать.

Выбирать мэра будет конкурсная комиссия. Раньше комиссия состояла из 10 членов. По новым правилам теперь она будет состоять из восьми человек. Половина назначается Советом депутатов, половина — губернатором Новосибирской области. Конкурсная комиссия выберет мэра Бердска открытым голосованием.

Евгений Шестернин исполняет обязанности главы Бердска с 2015 года. В следующем году срок его полномочий истекает.

Напомним, что на инаугурацию Евгения Анатольевича приезжал новосибирский губернатор Владимир Городецкий, который поддерживал избранного мэра. Именно Городецкий предложил Бердску отменить прямые выборы градоначальника после того, как всенародно избранный в 2011 году глава города Илья Потапов был осужден на 10 лет за взяточничество.

В 2015 году кресло мэра боролись 12 человек. Евгений Шестернин, бывший тогда замом главы Центрального округа Новосибирска, набрал наибольшее количество баллов. Как и экс-директор КБУ Александр Кожин, который снял свою кандидатуру в пользу Шестернина.

На видео депутаты рассматривают поправки в положение о конкурсе на главу Бердска.

Автор видео Алена Романцова