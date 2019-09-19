21.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Под видеокамерами выберут мэра Бердска депутаты и губернатор в 2020 году

18:00 19.09.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
10 4

Глава города Евгений Шестернин, назначенные также по конкурсу, отработал на своем посту 4 года. За год до выборов бердские депутаты озаботились процедурой избрания. И предложили проводить тестирование с камерами, чтобы избежать шпаргалок в рукавах претендентов на мэрское кресло.

Под видеокамерами выберут мэра Бердска депутаты и губернатор в 2020 году
Комитет совета депутатов Бердска принял поправки в положение о конкурсе на главу Бердска

Как пройдет конкурс по выбору мэра Бердска через год, обсудили депутаты городского совета. 19 сентября состоялось заседание комитета по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству.

Последнее положение о проведении конкурса на должность главы администрации Бердска принимали в 2015 году. За эти годы поменялось федеральное и областное законодательство. Депутаты привели его в соответствие с положением министерства региональной политики Новосибирской области.

Мэра будут избирать в рамках конкурса в два этапа. Сначала пройдет письменный тест из 30 вопросов на знание законодательства и умение вести хозяйственную деятельность в городе.

— Я понимаю, что это технически сложно будет сделать. Но, может, снимать на видео, закатывают ли кандидаты рукава пиджака, есть ли у них шпаргалки. Дети же у нас сдают ЕГЭ под камерами! Планируешь стать мэром, так будь добр разбирайся во всех аспектах жизни города, — в шутку предложила председатель комитета Елена Бороздина.

Вторым этапом кандидаты на высший муниципальный пост должны представить программу развития Бердска. После выступления с ними проведут собеседование для оценки личных и профессиональных качеств.

Кандидат в мэры должен предоставить сведения о своих доходах и членов семьи. Также кандидаты могут прислать на конкурс своих представителей на основании доверенности, если сами не могут присутствовать.

Выбирать мэра будет конкурсная комиссия. Раньше комиссия состояла из 10 членов. По новым правилам теперь она будет состоять из восьми человек. Половина назначается Советом депутатов, половина — губернатором Новосибирской области. Конкурсная комиссия выберет мэра Бердска открытым голосованием.

Евгений Шестернин исполняет обязанности главы Бердска с 2015 года. В следующем году срок его полномочий истекает.

Напомним, что на инаугурацию Евгения Анатольевича приезжал новосибирский губернатор Владимир Городецкий, который поддерживал избранного мэра. Именно Городецкий предложил Бердску отменить прямые выборы градоначальника после того, как всенародно избранный в 2011 году глава города Илья Потапов был осужден на 10 лет за взяточничество.

В 2015 году кресло мэра боролись 12 человек. Евгений Шестернин, бывший тогда замом главы Центрального округа Новосибирска, набрал наибольшее количество баллов. Как и экс-директор КБУ Александр Кожин, который снял свою кандидатуру в пользу Шестернина.

На видео депутаты рассматривают поправки в положение о конкурсе на главу Бердска.

Автор видео Алена Романцова

Под видеокамерами выберут мэра Бердска депутаты и губернатор в 2020 году
Под видеокамерами выберут мэра Бердска депутаты и губернатор в 2020 году
Мнение читателей
0
4
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого бы вы хотели видеть в качестве мэра в Бердске?

Аноним, 19 сентября 2019 19:22
Кому нужны наши хотелки.на памяти выборы действующего мэра,это же пародия на выборы была,что будет вгоду будущем посмотрим,депутатский корпус управляемый на 100 процентов ничего не решает,кроме шичных интересов.
Аноним, 19 сентября 2019 19:31
А когда народ будет уже выбирать?
Новый мэр, 19 сентября 2019 21:41
Выберут своего, чего тут хотеть
Валера, 19 сентября 2019 22:48
Ура наконец то честные выборы-честного мэра,радеющего за город. Нужно местного искать, может из молодых и перспективных. Вот может Тараторина, а чё? Правильный кандидат и хороший человек. Кто за?
Аноним, 20 сентября 2019 00:08
Даёшь Виталия пансюка
Сибиряк, 20 сентября 2019 06:08
А я за Вовчика Голубкина!!!
Новый мэр, 20 сентября 2019 09:33
Голубков тот что из МММ?!
какие такие выборы?, 20 сентября 2019 07:55
процедура назначения.
пусть губернатор и расскажет кого и зачем он хочет назначить.
Аноним, 20 сентября 2019 11:59
НВР:
Владимира Путина!
Новый мэр, 20 сентября 2019 12:12
А кто это?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скоростной электропоезд «Ласточка» домчит пассажиров из Новосибирска до Омска, Барнаула и Томска
19:34 21-09-2019
Скоростной электропоезд «Ласточка» домчит пассажиров из Новосибирска до Омска, Барнаула и Томска
Средство от зубной боли сделало кровь женщины синей
19:28 21-09-2019
Средство от зубной боли сделало кровь женщины синей
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие в России
14:21 21-09-2019
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие в России
БердскНевролог, лор и хирург пришли работать в горбольницу Бердска 5
20:15 20-09-2019
Невролог, лор и хирург пришли работать в горбольницу Бердска
Прапорщик расстрелял безоружных коллег из-за "усталости и низкой зарплаты" на станции метро «Рязанский проспект» 17
19:37 20-09-2019
Прапорщик расстрелял безоружных коллег из-за
Дороги отремонтировали, ели посадили - теперь их нужно огородить 1
19:30 20-09-2019
Дороги отремонтировали, ели посадили - теперь их нужно огородить
БердскФотомарафон "Дорогие мои старики" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
19:20 20-09-2019
Фотомарафон
Якутского шамана Александра Габышева отправили в психушку 4
19:16 20-09-2019
Якутского шамана Александра Габышева отправили в психушку
Суд освободил осужденного на 3,5 года за нападение на бойца ОМОНа Павла Устинова 1
18:38 20-09-2019
Суд освободил осужденного на 3,5 года за нападение на бойца ОМОНа Павла Устинова
БердскОтпустите в больницу: ответственность за диспансеризацию своих сотрудников несут работодатели в Бердске 2
18:30 20-09-2019
Отпустите в больницу: ответственность за диспансеризацию своих сотрудников несут работодатели в Бердске