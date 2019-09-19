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Шторм с градом и шквалистым ветром надвигается на Бердск

17:07 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Синоптики сообщают, что порывы ветра могут достигать 25-27 метров в секунду. Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновения ЧС. Во время грозы не разговаривайте по мобильному телефону на улице. предупредили в МЧС.

Шторм с градом и шквалистым ветром надвигается на Бердск
Дожди, грозы, град и шквалистый ветер: на Новосибирскую область надвигается чрезвычайно опасная непогода

В регионе объявлено экстренное предупреждение. По данным гидрометцентра, в Новосибирской области прогнозируются дожди, грозы, град, порывы ветра со шквалистым усилением. Пик непогоды придется на сутки 20 сентября. Гражданам необходимо быть предельно осторожными, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах при опасных метеоявлениях.

Синоптики сообщают, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, местами возможно шквалистое усиление до 25-27 метров в секунду, передают в региональном управлении МЧС сегодня, 19 сентября.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций.

При сильном дожде, грозе, ливне и граде, по возможности, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! На время непогоды рекомендуется закрыть форточки и окна, а также заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Откажитесь от прогулок, выхода к водоемам и плавания на маломерных судах. Во время грозы не делайте звонки и не разговаривайте по мобильному телефону, находясь на улице.

Если непогода застала на улице, постарайтесь скорее укрыться в помещении, в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не пытайтесь переждать непогоду или парковаться под рекламными щитам и деревьями, а также около недостроенных зданий.

При порывистом ветре может происходить схлестывание воздушных линий электропередач, падение ветхих деревьев, веток и слабо укрепленных конструкций. Обходите опасные места и опасайтесь раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, аккуратно выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества, не произошёл пожар.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101. Телефон ЕДДС Бердска 2-18-18.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отопление в городе планируют включить 25-26 сентября.

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