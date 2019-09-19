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Из-за дорогого бензина все чаще ходят пешком российские автовладельцы

17:45 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Другими причинами отказа от использования автомобиля назвали его дорогое обслуживание, а также загруженность дорог и заботу об экологии.

Из за дорогого бензина все чаще ходят пешком российские автовладельцы
Половина россиян реже пользуются машиной из-за цен на бензин

Половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться машиной, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от частого использования автомобиля, россияне ставят на первое место возможную высокую стоимость бензина (47%).

Далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ -Спутник» был проведен 17 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы отказываетесь ездить на своем авто?

Аноним, 19 сентября 2019 18:25
чет судя по дорогам, это статья на про новосибирск и бердск точно

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