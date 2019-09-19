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Красота / Общество

Спи голым! Расстанься с пижамой!

17:12 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Для многих спать голышом это чувствовать себя свободнее. То состояние, в котором хочется просто лежать и улыбаться всему окружающему.

Спи голым! Расстанься с пижамой!
Сон должен быть комфортным и качественным

Сон должен быть комфортным и качественным. Это позволяет чувствовать себя лучше,энергичнее. Причём спать лучше голышом, а не в пижаме или майке. О причинах расскажем в материале.

Причина 1: станет проще

Жизнь и так сложная штука. А для чего её усложнять в постели? Нет пижамы — не надо искать место в шкафу, не надо тратиться на неё. Правда, придётся почаще стирать постельное белье.

Причина 2: повысит активность

Отсутствие пижамы заставит больше двигаться. Ведь когда вы приходите домой, залезаете в уютную пижаму, так и хочется лежать и наслаждаться спокойным вечером. Не будет пижамы, не будет такого желания.

Причина 3: станет свободнее

Для многих спать голышом это чувствовать себя свободнее. То состояние, в котором хочется просто лежать и улыбаться всему окружающему.

Причина 4: это сближение

Если есть партнёр или супруг, то спать голым просто показано. Ведь так увеличиваются тактильные ощущения. Подобный подход улучшит отношения между парой.

Причина 5: нет кожным болезням

Тело человека постоянно закрыто. На работе в одежде, спать в пижаме. Ему надо давать свободу. Так все интимные зоны, подмышки смогут дышать. А риск дерматологических проблем снизится.

Причина 6: кортизол в порядке

Если спать голышом, то можно регулировать уровень кортизола. Этот гормон может вырабатываться в больших количествах, если температура тела повышена. Пижама и одеяло способствуют этому. Когда человек спит голышом, то организм поддерживает температуру, оптимальную для выработки кортизола.

Источник: medikforum.ru

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