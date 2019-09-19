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Общество / Стиль жизни

Нет водке: Покупают алкоголь на 25 % меньше жители России

17:20 19.09.2019 Фото: pixabay.com
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Больше всего упал рынок водки и ликероводочных изделий: их продажи снизились почти вдвое — с 157,8 до 83,3 миллиона декалитров в год.

Нет водке: Покупают алкоголь на 25 % меньше жители России
Из спиртных напитков россияне, похоже, предпочитают вино и коньяк

За восемь лет розничные продажи алкоголя в России сократились на 25 процентов или на 73,56 миллиона декалитров. К такому выводу в своем новом исследовании (есть в распоряжении «Российской газеты») пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По их данным, с 2010 года объемы розничной продажи алкогольной продукции снижались в 80 регионах России. Больше всего упал рынок водки и ликероводочных изделий: их продажи снизились почти вдвое — с 157,8 до 83,3 миллиона декалитров в год. Ненамного отстали шампанские вина: объемы продаж упали на 38 процентов.

Из спиртных напитков россияне, похоже, предпочитают вино и коньяк. Продажи вин за 2010-2018 годы хоть и снизились, но не так сильно, как водки или шампанского — всего на 7,7 процента. А рынок коньяков даже вырос 3,6 процента.

Больше всего — более чем в четыре раза — сократились продажи алкоголя в Тюменской области. В Свердловской области — почти на 40 процентов. В Ростовской области — на 44 процента.

А среди регионов, где выросли продажи спиртного оказались Ингушетия и Чечня. Как поясняют эксперты, такой феномен объясняется, во-первых, эффектом низкой базы — в регионах Северного Кавказа традиционно низкое потребление алкоголя, поэтому даже небольшой рост продаж вызывает кратные изменения в статистических данных. Во-вторых, Чечня и Ингушетия становятся все более привлекательными для туристов. Гости республик и «увеличивают градус».
В относительных значениях (то есть в перерасчете на число жителей) самое значительное сокращение продаж алкогольной продукции произошло в Республике Тыва, где ее розничные продажи уменьшились на 76,42 процента. Немногим уступает лидеру и Тюменская область, где объемы розничных продаж алкоголя в 2018 году были на 75,6 процента меньше, чем в 2010 году. Довольно значительное сокращение объемов алкогольной розницы зафиксировано в Республике Хакасия. Здесь продажи снизились на 58,27 процента.

«Мы видим, что государство выработало ряд достаточно эффективных мер по регулированию алкогольного рынка. Больше всего воздействие регулятора сказывается на продажах водки и ликероводочных изделий, — отмечает председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. — Следующий шаг- регулирование рынка пива, который имеет огромный рост: например, в 2018 году на каждый проданный литр водки приходилось 9,5 проданных литра пива».

Источник: РГ

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