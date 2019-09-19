Высотки против одноэтажек: Отказываются принимать генплан до 2040 года депутаты Бердска

Причина тому не перспективный снос частных домов под многоэтажную застройку в центре города, а перевод земли в зону индивидуального строительства. Территории в Бердске не хватает, поэтому строить нужно 16-ти и 24-этажные здания.

Дорогу на ул. Горького однозначно проложат через весь город, сделав проездной одноименную площадь

Генеральный план Бердска, предусматривающий развитие города до 2040 года, должны утвердить депутаты на сессии горсовета 26 сентября. Во всяком случае, пока этот вопрос значится в повестке заседания.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», принятие нового генплана уже год сопровождается скандалами и бесконечными объяснениями чиновников о необходимости утверждения именно такого варианта развития Бердска. В основном бердчане выступают против перспективного сноса частных домов в центре города — в районе ул. Горького.

Неоднозначно воспринимают разработанный генеральный план и в депутатском корпусе. Спикер горсовета Валерий Бадьин заявил, что вопрос могут снять с повестки по требованию депутатов. Остальные 20 вопросов, в том числе протесты прокурора, по его оценке, уже получили одобрение в комитетах и не вызовут сложностей при голосовании.

— А по генплану есть противоречия. Профильный комитет по промышленности вынес свое решение — генплан на сессии не принимать. Мы уведомили администрацию. Но снимут вопрос с повестки или нет, это их (исполнительной власти — прим. ред.) решение. Если не снимут, будем обсуждать и потом отправим на доработку, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Бадьин сегодня, 19 сентябри, за неделю до сессии.

Свое слово еще должен сказать малый совет депутатского корпуса, заседание которого назначено на 23 сентября. Хотя все депутатские комитеты прислушиваются к выводам профильного.

По словам Бадьина, у народных избранников есть несколько претензий — «нельзя принимать в таком виде, как есть сейчас».

— Это частные вопросы, которые идут вразрез интересов города. Например, есть за микрорайоном Раздольным территория сельхозназначения. Мы, депутаты, не давали добро на перевод ее в зону индивидуального жилого строительства. А участок перевели. На каком основании? Мы категорически против. Я считаю, что свободных земель в Бердске очень мало, и их нужно использовать эффективно — строить там многоэтажные дома, не менее 9 этажей, — пояснил Валерий Георгиевич.

Большинство депутатов, по словам спикера, с этим согласны. Свое мнение еще раз по этому поводу скажут представители горсовета от фракции «Единая Россия». Заседание единороссы проведут 24 сентября.

Как подчеркнул Бадьин, шумиху вокруг сноса частных домов под многоэтажную застройку и строительства автомагистрали по ул. Горького подавляющее число депутатов воспринимают негативно. Большинство понимает, что город должен развиваться.

— Нам необходимо развивать улично-дорожную сеть. И никто не будет спорить, что первая на очереди магистраль — это улица Горького. Она должна стать шириной, как от вокзала до ул. Ленина. Она должны идти до Раздольного, прямая, как стрела, и именно такой ширины. В зону дороги попадает 30-35 домов. И как раз генплан должен определить, как пойдет дорога. Я не считаю, что она должна искривляться. Но там стоит храм. Все надо смотреть по генплану, — рассуждает Валерий Бадьин.

По его информации, половина жителей идущего под снос ради дороги района согласны. А тема высотной застройки на месте частного сектора, как считает спикер, имеет очень далекую перспективу и напрямую зависит от инвестора.

— Я считаю, что улица Горького должна быть проспектом, не застроенным частными домами. В центре, как и во всем Бердске, землю нужно использовать эффективно. Может быть, застраивать 16-ти, а то и 24-этажками. Мы же крупный город! Но вопрос о сносе будет решать застройщик. Он будет смотреть, какие дома попадают в пятно застройки, встречаться с собственниками и выкупать участки. Как это делали при строительстве Бугринского моста. Никто трактором сносить не будет, — заявил Валерий Георгиевич.

А тем, кто не пожелает переселяться в многоэтажные дома, могут предложить новое место для строительства усадьбы — «недалеко, в районе километра».

— Но все это в теории. Генпланом это было предусмотрено еще в 2006 году. Никто не возмущался. И сейчас мы его примем. Зайдет к нам такой инвестор или нет, я не знаю. Но мы должны быть готовы. В Бердске нет площадей для застройки. В том числе поэтому мы принимаем новый генплан. Есть хорошие частные дома в центре, согласен. Но их не более 10%, остальные довольно убогие. Многие будут рады переехать. И почему мы должны сохранять этот «старинный уклад»? Бердск — второй центр в области, современный и перспективный город. Люди к нам едут, рождаемость превышает смертность. Значит, мы должны создавать людям условия. Зачем мы будем сохранять частные дома в центре? Нынешними решениями мы определяем, каким быть городу через 30-50 лет, — высказался Бадьин.

Он вспоминает, как в конце 1970-х годов Бердский радиозавод разрабатывал проект широкой ул. Горького от вокзала до ул. Ленина. Тогда бердчане тоже не понимали, зачем. А сейчас благодарны проектировщикам, что те увидели перспективу на много лет вперед. Изменения произошли за жизнь всего одного поколения.

— Я уверен, что за следующие 40 лет мы должны сдвинуться если не до микрорайона Раздольного, то да ул. Пионерской, точно, — акцентировал спикер бердского горсовета.