В топ-10 лучших вузов по трудоустройству вошли НГУ и НГТУ

Согласно последнему исследованию РАНХиГС, только третья часть молодых людей считает качественное высшее образование важнейшим фактором при устройстве на работу.

Две трети студентов считают что большее значение имеют опыт работы, готовность много трудиться и нужные связи.

Тринадцать российских университетов вошли в список 500 лучших вузов по трудоустройству выпускников согласно рейтингу британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Из них выше всех оказался МГУ имени Ломоносова, который занял 101-ю строчку. В список также вошли:

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), 181 место;

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), 191 место;

Высшая школа экономики (ВШЭ);

МГТУ им. Н.Э. Баумана;

Московский физико-технический институт (МФТИ);

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС);

Новосибирский государственный технический университет;

Новосибирский государственный университет;

Российский экономический университет имени Плеханова;

Российский университет дружбы народов (РУДН);

Томский политехнический университет.

Возглавили мировой рейтинг Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.

Напомним, согласно последнему исследованию РАНХиГС, только третья часть молодых людей считает качественное высшее образование важнейшим фактором при устройстве на работу. По их мнению, большее значение имеют опыт работы, готовность много трудиться и нужные связи.

Источник: Ъ