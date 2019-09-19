Гранату обнаружили жители в частном секторе Бердска

Место оцепили спасатели и полицейские. Прибывшие саперы определили, что взрывное устройство всего лишь муляж.

Бердские спасатели приходят на помощь в любое время суток

Взрывное устройство обнаружили вечером 18 сентября на ул. Жуковского жители Бердска. Вернее, гранату. Об опасной находке они сообщили в полицию.

Получив сообщение о взрывном устройстве от оперативного дежурного, на место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске.

По прибытию спасатели выставили оцепление в указанном сотрудником полиции месте. Вскоре на ул. Жуковского прибыли саперы.

-Саперы исследовали взрывное устройство. Оказалось, что это муляж, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.