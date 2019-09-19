Взорвать мост в Киеве готовился украинский военный-террорист

Он перекрыл движение своим автомобилем и, обернувшись в украинский флаг открыл стрельбу. Власти признали происшествие терактом и смогли задержать человека. Ранее он служил в Донбассе.

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве

Украинская полиция задержала человека, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как стало известно ранее, злоумышленником оказался 42-летний Алексей Белько. Он служит по контракту в украинской армии, где числится начальником радиостанции полевого узла связи в городе Бровары. Во время службы на Донбассе был на гауптвахте за самоволку.

Про него известно, что летом он сдал в полицию 88 патронов и 1 килограмм взрывчатки, которые, якобы, нашел в некоем «сейфе в деревне» в Черниговской области.

Белько был задержан в ходе спецоперации полиции с привлечением бронетраспортеров и другой военной техники. Движение по мосту оказалось перекрыто, были внесены изменения в работу метро. На место событий приехал на велосипеде мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее полиция получила сообщение, что неизвестный, завернутый в украинский флаг поверх одежды, приехал на автомобиле и заблокировал движение по мосту Метро. Он начал стрелять и заявил, что намерен взорвать мост.

Прокуратура квалифицировала действия неизвестного как подготовку к теракту.

Источник: РГ