Обчистил дачу на 40 тыс. рублей в Академгородке вор-рецидивист из Бердска

Полицейские оперативно нашли вора

В Советском районе Новосибирска полицейские раскрыли кражу из дачного дома, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в среду.

17 сентября неизвестный проник в дачный дом, расположенный в одном из садовых обществ Советского района, откуда похитил денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

-Обнаружив пропажу, 52-летний хозяин дома обратился в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 45-летний житель Бердска, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенные денежные средства обнаружены и изъяты, — рассказали в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.