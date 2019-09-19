19.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Обчистил дачу на 40 тыс. рублей в Академгородке вор-рецидивист из Бердска

12:45 19.09.2019 Фото: МВД
2 0

Хозяин дачи, обнаружив пропажу денег, заявил в полицию. Похищенные средства бердчанин не успел истратить.

Обчистил дачу на 40 тыс. рублей в Академгородке вор рецидивист из Бердска
Полицейские оперативно нашли вора

В Советском районе Новосибирска полицейские раскрыли кражу из дачного дома, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в среду.

17 сентября неизвестный проник в дачный дом, расположенный в одном из садовых обществ Советского района, откуда похитил денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

-Обнаружив пропажу, 52-летний хозяин дома обратился в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 45-летний житель Бердска, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Похищенные денежные средства обнаружены и изъяты, — рассказали в полицейском ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видимо, люди живут на даче?

Аноним, 19 сентября 2019 13:31
где б они не жили, но оставлять дома 40 штук наличкой - значит не бедствовать
помнится тут утверждали что дачники чуть не поголовно голодранцы и нищие, а тут вон оно как...
Аноним, 19 сентября 2019 13:33
Что ни вор или убийство, то из Бердска. ПТУ и заводы закрыли, а в Вузе учится ума нет. Вот и воруют

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Помогу исправить кривизну шеи!
14:50 19-09-2019
Помогу исправить кривизну шеи!
БердскЧем воняет в центре Бердске? Горожане требуют проверить качество воздуха 1
14:45 19-09-2019
Чем воняет в центре Бердске? Горожане требуют проверить качество воздуха
Инфляция бьет больно: Россияне экономят на продуктах и ждут скидок в магазинах
14:30 19-09-2019
Инфляция бьет больно: Россияне экономят на продуктах и ждут скидок в магазинах
В топ-10 лучших вузов по трудоустройству вошли НГУ и НГТУ
14:15 19-09-2019
В топ-10 лучших вузов по трудоустройству вошли НГУ и НГТУ
БердскОтменил обвинительные приговоры облсуд продавшим вещдоки экс-начальнику следствия МВД Бердска Зорину и подельникам 1
14:06 19-09-2019
Отменил обвинительные приговоры облсуд продавшим вещдоки экс-начальнику следствия МВД Бердска Зорину и подельникам
Кремль не может повлиять на суд по делу Устинова о нападении на бойца ОМОНа
14:00 19-09-2019
Кремль не может повлиять на суд по делу Устинова о нападении на бойца ОМОНа
Взорвать мост в Киеве готовился украинский военный-террорист
13:45 19-09-2019
Взорвать мост в Киеве готовился украинский военный-террорист
БердскЗа регистрацию 667 бесхозных сетей 15 млн рублей требуется заплатить КБУ Бердска
13:30 19-09-2019
За регистрацию 667 бесхозных сетей 15 млн рублей требуется заплатить КБУ Бердска
Агрессивное крещение: телесные повреждения у младенца со стороны священника Гатчинской епархии подтвердил прокурор 1
13:30 19-09-2019
Агрессивное крещение: телесные повреждения у младенца со стороны священника Гатчинской епархии подтвердил прокурор
До 73 лет доживают жители российских городов
13:15 19-09-2019
До 73 лет доживают жители российских городов