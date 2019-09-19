Академгородок 2.0: проблемы будущего научного центра должен решить президент

В СО РАН считают, что при реализации глобальных проектов институты должны сохранить свою самостоятельность, а развитие должно идти на новых землях.

Вся научная, образовательная, социальная среда планируется максимально комфортной и проработанной на 30—50 лет вперед

Общее собрание Сибирского отделение РАН приняло резолюцию о принципах создания в Новосибирске и его окрестностях инновационного научно-технологического центра.

Документ рассматривался в рамках обсуждения доклада председателя СО РАН академика Валентина Николаевича Пармона о выполнении поручений и указов президента РФ, среди которых важное место занимает развитие Новосибирского научного центра (программа «Академгородок 2.0»).

«Новосибирский Академгородок и другие научные центры Сибири должны стать точками притяжения человеческого капитала высшей квалификации, стать академгородками будущего, — считает глава Сибирского отделения. — Научную и опытно-экспериментальную инфраструктуру следует создавать уникальной, с возможностями использования в режиме центров коллективного пользования. Вся научная, образовательная, социальная среда планируется максимально комфортной и проработанной на 30—50 лет вперед».

Валентин Пармон обозначил текущее состояние реализации проекта: реорганизована структура Новосибирской области с выделением специального министерства, действует Координационный совет «Академгородка 2.0» и его рабочие группы, документация по десяти флагманским проектам направлена для согласования и включения в федеральные адресные инвестиционные программы (ФАИП), еще 17 находятся на стадиях «эскизный проект» и «задание на проектирование». В ближайшее время начнется создание системы управления «Академгородком 2.0», в том числе на базе федерального закона № 216 об инновационных научно-технологических центрах (ИНТЦ).

Создание Новосибирского ИНТЦ (НИНТЦ), по мнению В. Н. Пармона, направлено прежде всего на обеспечение привлекательных для научно-образовательного сектора и инвесторов пояса внедрения и комфортной среды обитания и при этом должно происходить согласно определенным принципам. Первый из них — создание НИНТЦ на свободных землях, не используемых сегодня научно-исследовательскими институтами и Новосибирским университетом и не вовлеченных в проекты «Академгородка 2.0».

Второй принцип — сохранение юридической самостоятельности всех существующих научных структур и НГУ и, как следствие, возможность реализовывать собственные стратегии и программы развития. «Есть некоторые тенденции всё и вся объединять, — отметил Валентин Пармон. — Мы считаем, что в каждом случае нужны очень весомые основания. По крайней мере, по Новосибирскому научному центру таких оснований нет».

Третий принцип подчеркивает основную цель создания управляющей организации на основе 216-ФЗ — расширение и развитие научной инфраструктуры коллективного пользования, а также инновационного, социального и обеспечивающего секторов научного центра. Четвертая позиция — в роли учредителя единого административного субъекта (фонда) НИНТЦ может выступить Сибирское отделение РАН. «Инициировать создание такого центра может только одна организация — либо научная, либо образовательная, — пояснил В. Н. Пармон. — Есть различные толкования предмета деятельности РАН и ее отделений, но мы надеемся, что по новосибирскому ИНТЦ появится указ президента страны, который снимет все разночтения».

Источник: sbras.info