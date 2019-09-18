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Долговая нагрузка россиян превысила пик закредитованности 2014 года

16:15 18.09.2019 Фото: pixabay.com
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Такие показатели привели к замедлению темпов роста розничного кредитования, несмотря на смягчение ценовых условий. Сильнее всего кредитный портфель вырос в Крыму и Севастополе.

Долговая нагрузка россиян превысила пик закредитованности 2014 года
Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов

В мае—июле темпы роста розничного кредитования замедлились во всех федеральных округах. Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 годов. Такие данные содержатся в докладе о денежно-кредитной политике, который опубликовал Банк России.

В сообщении регулятора указывается, что темпы роста розничного кредитования замедлились, несмотря на смягчение ценовых условий на фоне уменьшения инфляционных ожиданий, замедления инфляции и снижения ключевой ставки Банка России.

Что касается отдельных регионов, то прирост кредитного портфеля физических лиц в июле находился в диапазоне от 15 до 27–28%. Больше всего прирост составил в Туве, Дагестане, а также Ленинградской области.

Отдельная ситуация сложилась в Крыму и Севастополе, где кредитный портфель физлиц вырос на 65 и 81% соответственно. В ЦБ это объяснили «догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах».

2 сентября в ЦБ сообщили, что с учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4% (в 2014 году пиковый показатель составил 10,4%). При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.

В конце августа Министерство экономического развития опубликовало прогноз, в соответствии с которым рост потребкредитования в 2019 году составит примерно 20%, а в 2020-м резко замедлится до 4%. Глава ведомства Максим Орешкин при этом предупреждал о рисках кредитного пузыря и рецессии из-за ускоренной выдачи кредитов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 6 сентября прогноз МЭР назвала нереалистичным. «Мы оцениваем динамику потребительского кредитования где-то на уровне 10%, — сказала глава регулятора. — Ипотека, мы считаем, будет расти около 20%, а потребительское кредитование — около 10%. Оно снизится под влиянием прежде всего наших макропруденциальных мер». Возможности, что рост потребкредитования замедлится до 4%, Центробанк не видит, подчеркнула она.

Источник: РБК

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